Samsung Galaxy Watch6: OGGI lo sconto su Amazon è FAVOLOSO

Uno smartwatch che ti riesca a dare tutte le metriche avanzate e precise in un istante non è affatto facile da trovare. Tuttavia, ancora per poche ore su Amazon, è disponibile questo favoloso prodotto di Samsung, ovvero il Galaxy Watch6 44mm, con uno sconto assurdo. La detrazione di oggi è del 36%, col prezzo finale d’acquisto che si fissa sui 224,00€. Approfittane subito, uno sconto del genere potrebbe non tornare mai più!

Samsung Galaxy Watch6 44mm è disponibile su Amazon con un ottimo prezzo

Con questo smartwatch potrai avere un monitoraggio continuo del sonno, scoprendo finalmente quali sono i tuoi ritmi del sonno e le sue fasi, come veglia, sonno leggero e profondo e fase REM, ricevendo consigli quotidiani per migliorare la tua routine. Misura inoltre la composizione corporea con il sensore Samsung BioActive, riuscendo a tenere sotto controllo il tuo corpo e fissando obiettivi di fitness precisi e personalizzati. In più, puoi monitorare facilmente il tuo battito cardiaco, ricevendo notifiche push istantanee se viene rilevato un ritmo anomalo.

Il sensore PPG integrato riesce a misurare il battito e il ritmo cardiaco mentre indossi lo smartwatch, così da avvisarti se il tuo battito è irregolare. Avrai a disposizione più spazio sul display, con la cornice più sottile che ti permette di visualizzare, sfogliare e navigare su un display decisamente più grande. Puoi inoltre selezionare un numero illimitato di quadranti, scegliendo tra vasta gamma di opzioni disponibili e rendendo il tuo quadrante unico con dei fantastici design e schermate personalizzate

Acquista subito questo favoloso prodotto su Amazon: lo trovi disponibile ancora per poco col 36% di sconto al prezzo d’acquisto che si fissa sui 224,00€.

