Ecco Lenovo Glasses T1, gli occhiali che indossati diventano un grande schermo per fare tutto

Oggi, Lenovo ha annunciato Lenovo Glasses T1 il nuovo display indossabile per il consumo di contenuti in movimento. Compatibili con molti dei moderni smartphone, tablet e laptop con USB-C full-function, gli occhiali Lenovo T1 offrono una qualità dell’immagine eccezionale, ottiche ad altissimo rendimento per una maggiore durata della batteria e sono particolarmente leggeri, così gli utenti possono godersi i contenuti al meglio andando oltre le dimensioni dei display dei dispositivi mobili.

Lenovo Glasses T1

Con i dispositivi mobili che crescono in termini di potenza di calcolo, mobile gamers, pendolari e molti altri utenti trarranno vantaggio dalla potenza di portare con sé un display personale. I trend evidenziano come gli utenti di dispositivi mobili vogliono poter giocare a più giochi e trasmettere più video. Questi occhiali non servono solo per divertimento e giochi. Il lavoro ibrido è sempre più diffuso, professionisti in diversi settori lavorano sempre più spesso dai dispositivi mobili, ma dover consultare documenti privati e critici per la propria attività su un PC in spazi pubblici crea dei rischi.

Con Lenovo Glasses T1, si ha uno spazio di lavoro privato per evitare surfing alle proprie spalle.

I Lenovo Glasses T1 sono progettati per soddisfare le esigenze di molti utenti diversi. Oltre alla maggior parte dei dispositivi Windows, Android e MacOS dotati di USB-C full-function, gli occhiali possono anche essere collegati a dispositivi iOS dotati di connettore Lightning tramite un adattatore opzionale. Per massimizzare il comfort durante l’utilizzo prolungato, gli occhiali Lenovo T1 sono dotati di clip poggia naso intercambiabili, stanghette adattabili alla propria forma e prevedono l’inserimento di lenti da vista personalizzate tramite un supporto dedicato incluso.

L’eccezionale qualità dell’immagine si ottiene grazie alla tecnologia display all’avanguardia micro-OLED, che offre un’incredibile ricchezza di colori e un rapporto di contrasto elevatissimo di 10.000:1. Con un’elevata efficienza ottica e un basso consumo energetico complessivo, i Lenovo Glasses T1 possono riprodurre video in streaming e giochi da dispositivi mobili collegati per ore senza preoccuparsi di scaricare le batterie dei dispositivi collegati.

Prezzo e disponibilità

I Lenovo Glasses T1 (noti come Lenovo Yoga Glasses in Cina) saranno in vendita in Cina alla fine del 2022e saranno disponibili in altri mercati selezionati nel 2023. Il prezzo per la soluzione di display indossabile sarà comunicato successivamente in base alla disponibilità.