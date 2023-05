Lenovo IdeaPad 3 Chromebook il prezzo va sempre più giu!

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un laptop versatile e ben costruito progettato per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano un dispositivo semplice e funzionale per il lavoro e lo studio. Grazie al sistema operativo Chrome OS di Google e una serie di funzionalità dedicate, questo Chromebook offre una piattaforma affidabile per le attività quotidiane senza spendere troppo. Inoltre, grazie allo sconto gigante offerto da Amazon oggi si risparmiano ben 120 euro sul prezzo di listino, arrivando a comprarlo all’incredibile cifra di 229 euro! Lo avete già messo nel carrello, vero?

Economico ma dalle prestazioni top

Il design è elegante e minimalista. La tastiera è confortevole da utilizzare con un’ampia area di digitazione, e il touchpad è preciso e responsivo. Insomma, è davvero bello comodo e leggero.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è dotato di un display 15.6″ Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS, 220nits. Dettaglio e luminosità si attestano su alti valori per poter lavorare, o guardare film, al meglio in ogni condizione di luce.

Il cuore di questo laptop è un processore Intel Celeron N4500 da 2.8GHz, 4 GB di RAM e un’unità di archiviazione eMMC da 64 GB. Questa combinazione di hardware offre prestazioni rapide e affidabili per le attività giornaliere e il lavoro in cloud.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook gira grazie al sistema operativo Chrome OS di Google, progettato per offrire una piattaforma semplice e veloce per navigare in internet, utilizzare app e gestire file e cartelle. Il sistema operativo è integrato con i servizi Google e offre un’ampia gamma di app preinstallate per soddisfare le esigenze di ogni utente.

La batteria è uno dei punti di forza di questo dispositivo con una durata stimata di 10 ore di utilizzo, perfetto quindi per lavorare in mobilità con poche possibilità di ricarica. E se la mobilità a volte può essere pericolosa Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è dotato di Kensington Nano Security Slot, ovvero il più recente slot di sicurezza Kensington, che ora è il il 70% più piccolo di quello tradizionale. Nessuno potrà rubarvi il vostro dispositivo quindi!

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un laptop economico e affidabile per chi cerca un dispositivo facile da utilizzare con prestazioni più che discrete e un design elegante. Lo sconto fa precipitare il prezzo ancora di più, solo 229 euro! Correte a metterlo nel carrello!

