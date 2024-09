Lenovo: il nuovo tablet portatile da gaming è alle porte

Stando a quanto emerge in rete, sembra che il nuovo tablet da gaming portatile di Lenovo sia in arrivo; dai leak trapelati sul web poi, scopriamo che disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Lenovo: cosa sappiamo del nuovo tablet da gaming?

I gamer in movimento potrebbero presto avere una nuova opzione da considerare. Lenovo ha confermato tramite il suo account Weibo che una versione aggiornata del popolare tablet da gaming Legion Y700 sarà presto presentata.

L’azienda non ha rivelato molti dettagli, limitandosi a un vago messaggio di “prossimo arrivo“. Tuttavia, un recente elenco di Geekbench 5, condiviso dal noto leaker tecnologico Digital Chat Station, offre qualche indizio sull’hardware. Il sito mostra un device del marchio cinese, presumibilmente il nuovo Y700, equipaggiato con un SoC Snapdragon 8 Gen 3 e 12 GB di RAM. Il dispositivo ha ottenuto 2.209 punti nei test single-core e 6.509 nei test multi-core. Questo nuovo SoC dovrebbe offrire un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto al chip Snapdragon 8+ Gen 1 del modello precedente. Sebbene il benchmark fornisca uno sguardo alle capacità di elaborazione del nuovo gadget prossimo al debutto, mancano ancora informazioni su aspetti cruciali come display, opzioni di archiviazione e capacità della batteria. La strategia di lancio internazionale rimane poco chiara, ma seguendo il modello del suo predecessore, è probabile che un rilascio globale segua quello iniziale in Cina.

Considerando che l’anno sta per finire, è probabile che il lancio del Legion Y700 avvenga nelle prossime settimane o mesi. Ciò posizionerebbe la società in modo strategico per catturare l’attenzione durante la stagione degli acquisti natalizi, specialmente tra i giocatori mobili in cerca di un dispositivo potente e portatile.

Nelle notizie correlate, diamo un’occhiata alle specifiche del modello precedente. Di fatto, il Legion Y700 (2023) ha un display da 8 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, densità di 343 PPI, copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3, una luminosità massima di 500 nits e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. È dotato di RAM LPDDR5X e archiviazione UFS 3.0. Ha una fotocamera posteriore doppia da 13 MP con flash LED e una fotocamera frontale da 8 MP per selfie. In termini di autonomia, il Legion Y700 (2023) ha una batteria da 6550 mAh e supporta la ricarica Super Flash da 45W. Inoltre, offre due porte USB Type-C per ricarica e uso delle cuffie contemporaneamente, oltre alla ricarica bypass per proteggere la batteria e migliorare le prestazioni.