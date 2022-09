Lenovo presenta due nuovi tablet Tab P11 e IdeaPad 5i, il primo Chromebook da 16''

La portabilità e la mobilità sono fondamentali, ma nella nuova realtà di lavoro e studio si trascorre sempre meno tempo negli uffici e in aula e sempre più tempo a casa. Questo nuova tendenza ha ispirato i nuovi dispositivi personali di Lenovo progettati per la famiglia moderna, tra cui il primo Chromebook Lenovo da 16 pollici, il nuovo Chromebook Lenovo IdeaPad 5i e due nuove novità nella gamma premium di tablet Lenovo Tab P11: il Lenovo Tab P11 (2ndGen) e la versione Lenovo Tab P11 Pro (2ndGen). Scopriamoli un po’ insieme, anche se per tutte le informazioni dettagliate sui prodotti vi rimandiamo al sito Lenovo Tech Life virtual showcase.

Un dispositivo per tutta la famiglia: Chromebook IdeaPad 5i

I nuovi Chromebook e tablet Lenovo che abbiamo presentato oggi sono progettati per supportare le persone in movimento e, fattore importante, per abilitare nuove esperienze nell’ambiente di casa. Perfetto per l’intera famiglia, IdeaPad 5i Chromebook offre un’esperienza di qualità con la possibilità per ogni membro della famiglia di fare ciò di cui si ha bisogno.

Come primo laptop da 16 pollici nel portafoglio Chromebook di Lenovo, questo PC premium offre all’intera famiglia le caratteristiche necessarie a ciascuno.

Grazie a un ampio display da 2,5K senza bordi e una frequenza di aggiornamento di 120Hz per immagini più fluide, lo streaming di serie e film di azione diventerà il passatempo preferito. Chi sceglie di utilizzare questo dispositivo per lavorare saprà sfruttare le sue funzionalità in diversi contesti, a casa o in viaggio, con una durata della batteria fino a 12 ore 3 , un touchpad più grande, uno schermo più alto e una tastiera intuitiva con tastierino numerico con una corsa più profonda dei tasti di 1,5 mm per una digitazione più precisa e immediata.

La fotocamera FHD e i due altoparlanti rivolti verso l’utente sintonizzati da MaxxAudio di Waves consentono videoconferenze ad alta definizione con nitidezza dell’immagine e del suono. Quando è il momento di occuparsi delle cose di casa, gli utenti possono mantenere la privacy con l’otturatore fisico della fotocamera integrato.

Goditi il tempo libero: Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione)

Da una ricerca di SWNS condotta da OnePoll 6 emerge che quasi la metà degli adulti si sente rilassata solo per meno di 40 minuti al giorno, molti scelgono di trascorrere questo tempo prezioso per sé stessi guardando una serie o un film, ascoltando musica o un podcast o facendo esercizio. Indipendentemente da come viene speso questo tempo, è essenziale saperlo sfruttare al meglio e il nuovo Lenovo Tab P11 (2a generazione) o la versione pro, il Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) sono proprio ciò di cui si ha bisogno.

Un dispositivo potente, Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) con Android 12 offre un’esperienza multimediale coinvolgente. Dotato di touchscreen OLED da 11,2 pollici con qualità cinematografica e Dolby Vision HDR, l’intrattenimento prenderà vita grazie a luminosità, contrasto, colori e dettagli sorprendenti.

Aggiungendo il supporto HDR10+, questo tablet è un pass per l’accesso completo a immagini cristalline mentre gli utenti trasmettono in streaming anche di notte. Con una luminosità dello schermo di 600 nit, un’ampia gamma di colori DCI-P3 al 100% e un rapporto di contrasto dinamico, perdersi nei dettagli di una serie o film preferito sarà fin troppo facile, poiché ogni pixel prende vita.

Lenovo Tab P11

Quando gli utenti vogliono regalarsi un’esperienza premium ma non hanno necessariamente bisogno di un tablet, il Lenovo Tab P11 (2a generazione) con Android 12L 7 è una scelta consigliata, con un sistema a quattro altoparlanti con Dolby Atmos, un Display LCD da 11.5 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Dotato del processore octa-core MediaTek G99, questo tablet è il 50% più potente della generazione precedente con un massimo di 6 GB di RAM ed è abilitato Wi-Fi 6E 2 per velocità wireless più elevate e latenza inferiore, offrendo una migliore esperienza audio e video, una rete wireless più veloce e maggiore sicurezza. Gli accessori opzionali per semplificare l’esperienza includono il pacchetto tastiera, Lenovo Precision Pen 2 (2023), Lenovo Smart Charging Station 2 e Lenovo Folio Case con supporto integrato e porta penna (tutti venduti separatamente).

Prezzi e disponibilità