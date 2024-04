Lenovo è un’azienda che negli ultimi anni ha saputo guadagnarsi una bella fetta di mercato, grazie a prodotti come laptop e tablet, decisamente solidi e di grande qualità. In un mercato come quello dell’elettronica di consumo che è letteralmente esploso in questi ultimi tempi, trovare il proprio posto al sole in mezzo a tanti giganti e mantenerlo soprattutto non è cosa da poco. Con Lenovo Tab M10 Plus Terza Generazione l’azienda cinese propone un tablet di fascia media con componentistica avanzata di tutto rispetto, che garantisce prestazioni notevoli a 360°. Lo sconto Amazon è quindi decisamente interessante: un ricco MENO 33% che fa crollare il prezzo di un terzo, da 269 euro a 180 euro! Ben 89 euro sconto!

Bello e prestante

Lenovo Tab M10 Plus Terza Generazione è dotato di un display da 10,3 pollici con una risoluzione elevatissima 2K 2000 x 1200. Inoltre, è particolarmente sottile, 7,45 mm, e ha un peso di soli 465 grami, grazie a uno chassis in alluminio leggero e resistente. La mobilità, non quindi il solo uso casalingo, è il suo forte.

Il cuore di Lenovo Tab M10 Plus Terza Generazione è il processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon SDM680 che garantisce prestazioni fluide e reattive per gestire facilmente le attività di tutti i giorni, ma anche i giochi più performanti e visivamente impegnativi. Inoltre, la presenza di 4 GB di RAM garantisce un multitasking fluido e senza lag.

Tanto lo spazio di archiviazione in generale, grazie ad un hard disk da 128GB, espandibile tramite MicroSD Card fino ad 1 TB!

La batteria è un’altra caratteristica molto importante di Lenovo Tab M10 Plus Terza Generazione, essendo molto grande, ben 7700 mha, per una durata media di circa 9 ore! E da ultimo, ma non per importanza c’è anche un supporto software molto prolungato, con patch di sicurezza per almeno 3 anni!

