Lettore di schede di memoria 4in1: offerta incredibile MENO 44%!

Quante tipologie di schede di memoria esistono sul mercato oggi? E quante porte avete sul vostro portatile? Poche vero? Per non parlare del PC fisso! Comprare un lettore di schede è quindi spesso un obbligo. Si ma quale comprare? Ve lo diciamo noi quale! Questo: BENFEI 4 in 1! Il motivo è presto detto, è piccolo, super versatile in termini di connettività USB, ha tutti gli ingressi che servono e soprattutto costa poco grazie ad un super sconto Amazon che quasi dimezza il prezzo di listino! MENO 44% che si traduce in 10,59 euro invece che 19 euro! Piccola cifra, prezzo super accessibile per un accessorio davvero indispensabile!

4IN1 non manca nulla

Il lettore di schede di memoria BENFEI supporta 4 tipologie di schede: SD, Micro SD, Memory Stick e Compact Flash. Anche la connettività è estremamente elevata: USB-C/USB 3.0, il lettore di schede di memoria BENFEI può funzionare con computer o laptop tramite slot USB 3.0/2.0 o l’ultimo slot USB Type-C (Thunderbolt 3). Super versatile, funziona davvero con ogni tipologia di dispositivo.

Più in generale il lettore di schede di memoria BENFEI è compatibile con MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook 2017/2016/2015, iPad Pro 2018, Surface Book 2, Samsung Galaxy S10/S9/S8/Note 8/Note 9, HTC U11/U12, Pixelbook , Dell XPS 15/XPS 13, Galaxy Book e molti altri dispositivi.

Il lettore di schede di memoria BENFEI è anche velocissimo. Con la più recente porta USB Type-C o USB 3.0, la velocità di trasferimento in modalità UHS-I è fino a 160 MB/sec, retrocompatibile poi con USB 2.0/1.1.

Il lettore di schede di memoria BENFEI è anche molto piccolo, le dimensioni sono davvero contenute, 6,2*6,2*1,65 cm, sta davvero nel palmo di una mano. Può leggere e scrivere 4 schede senza problemi!

MENO 44% per il super versatile lettore di schede di memoria 4in1, che si traduce in 10,59 euro invece che 19 euro!

