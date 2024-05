Trust Gaming GXT 490 Fayzo, piccolo prezzo ma come suonano bene! MENO 32 PER CENTO!

Le cuffie cablate Trust Gaming GXT 490 Fayzo riescono ad offrire un’ottima qualità audio ad un prezzo decisamente accessibile. Sono cuffie pensate espressamente per i giocatori più esigenti e appassionati, e grazie al loro ottimo rapporto qualità prezzo convincono su tutta la linea. A partire dal design e al loro essere ecologiche essendo realizzate all’85% in plastica riciclata. Ma quanto costano? Grazie allo sconto Amazon MENO 32% il prezzo consigliato fa un bel balzo all’indietro, da 50 euro a 34 euro! Se state cercano delle cuffie cablate gaming che suonano bene e non costano troppo, le Trust Gaming GXT 490 Fayzo sono quelle che fanno per voi!

Piccolo prezzo, grande qualità.

Le Trust Gaming GXT 490 Fayzo sono cuffie cablate molto comode ed ergonomiche, grazie ad un archetto ben imbottito e a padiglioni girevoli molto grandi in rete e similpelle, che non affaticano anche dopo molto ore di utilizzo. Ovviamente il punto di forza delle cuffie Trust Gaming GXT 490 Fayzo sono i driver da 50 mm che restituiscono un suono bello pieno e corposo, con bassi potenti e alti e medi nitidi e ben presenti. Più in generale zero distorsioni e un buon equilibro sonoro. Le cuffie Trust Gaming GXT 490 Fayzo sono dotate anche di un efficace sistema virtual surround 7.1, capace di immergervi totalmente nei vostri videogiochi preferiti.

Trust Gaming GXT 490 Fayzo non potrebbero definirsi cuffie da gaming se non avessero la famigerata illuminazione RGB Led! E’ possibile personalizzare le luci e i colori di queste cuffie per colorarle come volete. Non manca nulla insomma!

Da ultimo Trust Gaming GXT 490 Fayzo sono dotate di ampia connettività, supportano PC, PS4 e PS5, e sono dotate di un buon microfono flessibile e removibile.

Trust Gaming GXT 490 Fayzo: MENO 32% il prezzo consigliato fa un bel balzo all’indietro, da 50 euro a 34 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.