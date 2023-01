LG, la SUPER smart TV UHD 4K NanoCell da 43" CROLLA su eBay (-24%)

Questa offerta di eBay sulla stupenda smart TV LG UHD 4K da 43″ è la tua occasione d’oro per montare in casa una televisione che ti lascerà a bocca aperta sin dal primo minuto di utilizzo. Protagonista di un incredibile sconto del 24% che ti fa risparmiare ben 120€, quest’oggi puoi acquistare la smart TV ad appena 379€ con tanto di consegna a casa senza spese di spedizione.

Nonostante lo sconto a due cifre, la smart TV del colosso sudcoreano ha tutto ciò che ti aspetti da una TV di alto livello: un design eccezionale fatto con materiali di altissimo livello, cornici così sottili da essere quasi invisibili e un mix di tecnologie di ultima generazione per assicurarti una esperiena visiva impareggiabile.

Su eBay risparmi ben 120€ per la smart TV LG UHD 4K da 43″ con tecnologia NanoCell

Non solo è realizzata con la tecnologia NanoCell per colori vividi, profondi e avvolgenti, ma monta anche il potentissimo α5 Gen 5 per assicurarti in ogni momento fluidità massima anche a risoluzione UHD 4K. Perfettamente adatta anche al gaming spinto grazie alla integrazione con GeForce NOW di Nvidia, la smart TV a marchio LG monta anche l’ultimissima versione del sistema webOS per darti libero accesso alle migliori piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW TV, Rai Play, Apple TV e molte altre ancora.

Inutile girarci intorno: con questa offerta di eBay è come se andassi al cinema ogni sera ma senza mai alzarti dal divano di casa. Il design, come abbiamo detto, è assolutamente stupefacente e la qualità delle immagini è talmente elevata da sembrarti quasi finzione. Ricorda, infine, che la smart TV ti arriva direttamente a casa senza costi di spedizione e che tramite PayPal puoi anche scegliere di pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.