La MAGNIFICA smart tv LG da 65"col BLACK FRIDAY è scesa di prezzo: realizza il tuo sogno!

Se sogni da tempo di avere anche tu in salotto o nella camera da letto una smart tv da 65″ dalla visione e dall’audio straordinari, beh col Black friday su Amazon potresti finalmente realizzarlo! La smart tv LG NanoCell 65NANO766QA è infatti scontata del 6%, quindi ora la paghi solo 589 euro! Un bel risparmio di circa 40 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smart tv LG NanoCell 65NANO766QA: le caratteristiche

La smart tv LG NanoCell 65NANO766QA accontenta davvero tutta la famiglia, poiché è ideale per chi vuole godersi al meglio film o serie tv, la squadra del cuore, i concerti o giocare ai videogame. Infatti, oltre a uno schermo molto ampio di 65 pollici dalle cornici quasi inesistenti, è anche molto potente dato che monta un Processore α5 Gen 5. Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e tante altre app sono già pronte per l’uso!

E ancora, prevede la funzione Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi veloce integrati, intelligenza artificiale AI ThinQ, gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa Integrati, un comodo e pratico Telecomando Puntatore. Compatibile VESA per appenderla al muro come fosse un quadro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.