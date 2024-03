LG Soundbar SQC2, 300 Watt di audio cristallino a prezzo di saldo! MENO 30 PER CENTO!

LG Soundbar SQC2 è un’ottima soluzione audio per chi desidera migliorare il solitamente asfittico audio della propria TV. Anche le smart TV di fascia alta non restituiscono mai un audio di grande qualità, d’altronde si deve scendere sempre a compromessi in qualche comparto, e proprio per questo motivo nascono soluzioni soundbar come quella oggetto di questo articolo, ovvero LG Soundbar SQC2. Amazon la propone oggi con uno sconto davvero interessante: MENO 30%, ovvero 139 euro invece che 198 euro! Si avete capito bene, un taglio netto di 59 euro! Davvero niente male!

La vostra TV avrà una nuova voce!

Il design sottile e elegante di LG Soundbar SQC2 si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, sia che venga montata a parete o posizionata sopra il mobile TV. Fa davvero la sua figura, non è ne troppo alta ne troppo profonda, è davvero un bell’oggetto di design graziato da una voce splendida!

I tre altoparlanti integrati nella (2.1) offrono un’ampia risposta in frequenza, che va dai toni profondi delle basse frequenze fino ai dettagli cristallini delle alte frequenze. Questa gamma dinamica permette di godere appieno di film, serie TV, giochi e musica, restituendo suoni chiari e avvolgenti che riempiono l’intera stanza. Inoltre il l subwoofer è wireless, niente fili in giro insomma! LG Soundbar SQC2 supporta diverse modalità audio preimpostate, che consentono di personalizzare l’esperienza sonora in base ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Oltre che migliorare l’audio della TV, è possibile collegare LG Soundbar SQC2 anche allo smartphone/tablet tramite Bluetooth, in modo da ascoltare musica o altro con qualità e ampiezza superiore. E sempre pe rimanere nell’ambito delle connessioni LG Soundbar SQC2 è estremamente versatile in tal senso: supporta la connessione via cavo ottico, via Jack da 3,5mm e anche la riproduzione da USB. Non gli manca davvero nulla!

Forse il prezzo poteva mancargli, ma oggi grazie ad Amazon possiamo portare a casa questa ottima LG Soundbar SQC2 con un taglio netto di 59 euro! MENO 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.