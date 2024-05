Motorola FA PIAZZA PULITA: tutti gli smartphone da 84€ con sconti fino al 56%

: lo schermo full HD+ da 6,5″ ti offrirà una qualità dell’immagine straordinariamente nitida per vedere facilmente film, giocare ai videogiochi ed effettuare videochiamate. Con gli altoparlanti Dolby Atmos puoi immergerti finalmente in un audio multidimensionale, con voci più nitide e suono più chiaro. Il sistema avanzato di fotocamere da 50 MP ti garantirà foto sia di giorno che di notte incredibili e il design idrorepellente esprime un’ottima raffinatezza. Compra subito questo modello con lo sconto del 30%: è disponibile solo per oggi a 104,99€