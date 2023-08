LG SQC2 Soundbar, 300 watt di potenza a prezzo di saldo!

LG SQC2 Soundbar TV è una soundbar di alta qualità, dotata di una potenza d’uscita quasi da cinema, ben 300 watt! Ma come recita il grande classico, la potenza è nulla senza controllo, e infatti LG SQC2 Soundbar TV è dotata di un audio cristallino e ben spaziato, perfetto per dare voce alle asfittiche casse delle TV. Oggi Amazon propone questa soundbar and un prezzo estremamente vantaggioso, un bel MENO 30% che porta il costo finale ad un clamoroso 138,99 euro!

Subito nel carrello Amazon, una soundbar di questa potenza e qualità, a questo prezzo poi, è davvero rara!

Come al cinema ma a casa!

Un elemento chiave di LG SQC2 Soundbar TV è il suo design sottile e compatto. Con una larghezza di pochi centimetri, si adatta perfettamente a qualsiasi parete sotto la televisione, grazie ad un’estetica pulita e minimale.

LG SQC2 Soundbar TV è dotata di un sistema di altoparlanti 2.1, che include un driver centrale e due altoparlanti laterali. Questo setup offre una distribuzione del suono equilibrata e ti permette di goderti un’esperienza audio surround virtuale. Inoltre, la soundbar è dotata di tecnologia Adaptive Sound Control, che analizza automaticamente i contenuti in ingresso e ottimizza le impostazioni audio in base a ciò che stai guardando, offrendo un suono personalizzato e ottimizzato per ogni tipo di contenuto.

LG SQC2 Soundbar TV è anche dotata di un potente subwoofer wireless. Questo potente sub offre bassi profondi e ricchi che rendono l’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente. Inoltre, la connessioni wireless elimina la necessità del cablaggio complicato, permettendo di posizionare il subwoofer in un punto comodo e discreto all’interno del salotto.

Connessioni complete per LG SQC2 Soundbar TV: troviamo un ingresso HDMI ARC per collegare la soundbar direttamente alla TV tramite un unico cavo HDMI, semplificando la configurazione e riducendo la quantità di fili ingombranti. Inoltre, la soundbar è dotata anche di connettività USB, ottica e Bluetooth per connettere facilmente dispositivi come smartphone o tablet.

Il cinema in casa: LG SQC2 Soundbar TV è perfetta per dare alla TV la voce che si merita! E con il super sconto Amazon l’acquisto è obbligato! Risparmio top, 60 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.