LG SQC2 Soundbar TV 300W, la nuova voce della TV in maxi sconto Amazon!

LG SQC2 Soundbar TV Bluetooth è una soundbar che unisce tanta qualità audio e anche potenza d’uscita quasi da sala cinematografica, ben 300 watt! Come tutti sappiamo la potenza è nulla senza controllo, e infatti LG SQC2 Soundbar TV è dotata di un audio cristallino e ben spaziato grazie ad una tecnologia sia hardware che software di alto livello, perfetta per dare voce alle spesso troppo silenziose e per nulla chiare casse delle TV. Oggi Amazon propone questa soundbar and un prezzo davvero esaltante, un bel MENO 30% che porta il costo finale ad un clamoroso 138,99 euro! Date nuova vita alla vostra TV, sedete belli comodi in poltrona, alzate il volume e godetevi una soundbar dal rapporto qualità prezzo imbattibile!

Audio perfetto

Uno dei punti di forza di LG SQC2 Soundbar TV è il suo essere sottile e poco ingombrante. Grazie a una larghezza di pochi centimetri, si adatta perfettamente a qualsiasi parete o in un mobile sotto la smart TV, grazie ad linee essenziali ed estremamente eleganti.

LG SQC2 Soundbar TV è composta da un sistema di altoparlanti 2.1, con un driver centrale e due altoparlanti laterali. Questa distribuzione dei diffusori garantisce un audio posizionale equilibrato, restituendo un’esperienza audio surround virtuale di grande impatto. Inoltre, la soundbar supporta la tecnologia Adaptive Sound Control, che analizza automaticamente i contenuti in ingresso e ottimizza le impostazioni sonore in base a ciò che si sta guardando sulla TV o su qualunque altra fonte collegata, generando un audio personalizzato e ottimizzato alla bisogna.

LG SQC2 Soundbar TV è anche dotata di un potente subwoofer wireless. Questo potente sub offre bassi profondi e ricchi che rendono l’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente. Inoltre, la connessione wireless rimuove qualsiasi tipo di cavo in giro per la stanza, posizionando quindi il subwoofer dove si vuole senza impedimenti.

LG SQC2 Soundbar TV è anche estremamente versatile sul fronte delle connessioni: troviamo un ingresso HDMI ARC per collegare la soundbar direttamente alla TV tramite un unico cavo HDMI. Inoltre, la soundbar è dotata anche di connettività USB, ottica e Bluetooth per connettere facilmente dispositivi come smartphone o tablet.

Come al cinema, ma seduti sul divano di casa: LG SQC2 Soundbar TV è perfetta quindi per dare una nuova, potente e cristallina alla TV! Super sconto Amazon MENO 60 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.