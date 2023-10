LG TONE Free T90, suono cristallino bluetooth in super offerta!

Di auricolari Bluetooth è pieno internet, ma di auricolari buoni, di grande qualità e in forte sconto è ce ne sono pochi. E questi LG TONE Free T90 fanno parte di questa seconda categoria! LG è sinonimo di qualità, lo sappiamo, non è una qualche oscura marca orientale che fa prodotti a basso costo. La qualità LG si paga, ma per fortuna Amazon viene in nostro soccorso dando una bella sforbiciata al prezzo, MENO -16%, col costo che passa da 154 a 129 euro! Non male, vero?

Che audio e che pulizia!

Uno degli aspetti più distintivi delle cuffie LG TONE Free T90 è la loro tecnologia di cancellazione del rumore attiva. Questo significa che gli auricolari sono in grado di bloccare i rumori esterni indesiderati, permettendo all’utente di godere appieno della loro musica preferita senza distrazioni.

LG TONE Free T90 hanno una qualità audio eccezionale grazie ai suoi driver al neodimio da 11 mm. Questi driver producono un suono ricco e dettagliato, con una gamma dinamica ampia che assicura un’esperienza di ascolto coinvolgente. Inoltre, gli auricolari supportano il codec aptX HD per una suono eccezionale, garantendo un suono più chiaro e definito.

Inoltre, la membrana degli auricolari è realizzata in grafene, un materiale resistente e sottile che riesce a minimizzare le vibrazioni e a darti un suono cristallino per una resa sonora precisa e nitida

Le cuffie LG TONE Free T90 sono le prime nel loro genere a supportare l’audio posizionale Dolby Atmos per offrirti un’esperienza con i contenuti compatibili ancora più immersiva. L’audio Dolby Atmos, infatti, ti permette di percepire la posizione dei suoni in relazione ai movimenti della tua testa.

Un’altra caratteristica interessante delle cuffie LG TONE Free T90 è la loro custodia di ricarica wireless con igienizzazione incorporata. Gli auricolari offrono fino a sei ore di riproduzione continua con una singola carica, mentre la custodia di ricarica wireless fornisce ulteriori 20 ore di autonomia. La custodia poi dispone della tecnologia igienizzante UVnano per eliminare il 99,9% dei batteri in soli cinque minuti.

LG TONE Free T90 sono auricolari Bluetooth davvero eccezionali, si sentono bene, sono auto igienizzanti e sono anche dotati di uno sconto Amazon davvero allettante! Li avete messi nel carrello, vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.