L'IA di Google sbarca su Android: ecco come sfruttare Gemini

Il prossimo passo studiato da Google per migliorare il suo sistema operativo Android per smartphone prevede l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale. In maniera sempre più massiccia, in modo che gli utenti possano godere di sistemi avanzati tanto per le applicazioni quanto per le funzionalità disponibili di base all’interno del “robottino verde”.

In questo senso, nelle scorse ore il gigante di Mountain View ha annunciato una novità parecchio interessante e che sta già venendo rilasciata in pianta stabile per tutti. Il rollout avverrà in forma graduale, dunque potrebbe volerci qualche settimana prima che sia disponibile anche sul tuo smartphone. Si tratta di un altro passo importante verso la stabilizzazione dell’IA di Google all’interno dei software di sistema in commercio.

Google Messaggi accoglie l’IA: come cambia l’app per Android

Dopo una lunga attesa, finalmente l’IA di Google sbarca su Android. E lo fa tramite Gemini, che diventerà parte integrante dell’applicazione Messaggi, con un comodo pulsante che verrà posizionato nella sezione in basso a destra dell’interfaccia. Le feature a disposizione degli utenti saranno molteplici, come è stato prontamente spiegato da Big G con un post pubblicato sul suo sito ufficiale.

Sarà per esempio possibile avere consigli in tempo reale su come scrivere un messaggio, oppure indicazioni per pianificare eventi, chiedere informazioni e tanto altro. Se lo hai già disponibile e vuoi testarlo, ti basta aprire il chatbot dell’applicazione. A cui potrai fare ogni tipo di domanda per verificare le reali potenzialità di uno strumento così avanzato come l’IA di Google.

Da ormai diverso tempo l’azienda americana ha deciso di perseguire questa via. Rendendo l’IA parte integrante dei suoi sistemi. Basti pensare a quanto fatto con Gmail, in cui è possibile già oggi sfruttare alcune funzioni innovative come “Aiutami a scrivere” oppure “Perfeziona”. Così che ogni testo inviato sarà reso perfetto dall’IA di Google. Un aiuto in più, completamente gratuito e sempre a disposizione dei consumatori che si affidano al colosso statunitense.