LibreOffice 25.2: Novità, Funzionalità e Miglioramenti

La Document Foundation ha annunciato oggi il rilascio di LibreOffice 25.2, un aggiornamento che introduce significative innovazioni in termini di privacy e personalizzazione per la celebre suite open source di produttività. Disponibile per tutte le principali piattaforme, questa nuova versione rappresenta un importante passo avanti nella protezione dei dati personali degli utenti.

Tra le principali novità spicca un sistema avanzato per la tutela della privacy, che consente agli utenti di eliminare completamente ogni traccia di informazioni personali dai documenti, inclusi metadati e impostazioni di stampa. L’interfaccia utente è stata completamente rinnovata, offrendo opzioni di personalizzazione dei temi e dei colori indipendenti dal sistema operativo.

Writer, il noto elaboratore di testi della suite, introduce nuove funzionalità come la gestione avanzata dello zoom predefinito e una compatibilità ottimizzata dei caratteri con i file DOCX. Inoltre, il Navigator è stato potenziato con strumenti per l’eliminazione selettiva dei contenuti.

Per quanto riguarda l’analisi dei dati, Calc si arricchisce di strumenti innovativi per la gestione dei duplicati e il salvataggio dei modelli di solver. Sono stati implementati miglioramenti nella protezione dei fogli e introdotti report per l’analisi di sensibilità.

Sul fronte creativo, Impress e Draw offrono nuove funzionalità per la gestione degli oggetti in presentazioni e disegni, con un focus particolare sulla facilità d’uso e sull’efficienza del workflow.

L’accessibilità rimane un elemento centrale di questa release, con l’introduzione di nuove funzionalità nella Sidebar e un supporto migliorato per le tecnologie assistive. La compatibilità con la piattaforma Linux è stata ulteriormente affinata, in particolare per l’integrazione con Wayland.

Infine, la suite, che sarà supportata fino a novembre 2025, include significativi miglioramenti nel sistema di scripting, con particolare attenzione a Python e Basic, e una documentazione più completa delle librerie ScriptForge.