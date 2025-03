Lidl propone il fornetto Ariete per pizza a un prezzo imbattibile

La catena discount Lidl sta registrando un successo senza precedenti grazie alla vendita del fornetto Ariete per pizza a soli 69 euro, un prezzo che rappresenta un terzo rispetto a quello della concorrenza e che sta generando lunghe code nei punti vendita di tutta Italia.

Il dispositivo, che si sta rivelando un vero must-have per gli amanti della pizza fatta in casa, vanta caratteristiche professionali che lo rendono particolarmente appetibile: una temperatura massima di 400°C, una pietra refrattaria antiaderente di alta qualità e la possibilità di regolare il timer fino a 30 minuti con cinque diversi livelli di cottura.

L’offerta Lidl si inserisce in una strategia aziendale volta a conquistare nuove fette di mercato attraverso promozioni aggressive su elettrodomestici di qualità. In questo caso, il prezzo eccezionalmente vantaggioso ha messo in difficoltà diversi competitor, tra cui Unieuro, che propongono lo stesso prodotto a cifre notevolmente superiori, intorno ai 200 euro.

Il successo dell’operazione è confermato dalle numerose recensioni positive dei clienti che hanno già acquistato il fornetto pizza, elogiandone le prestazioni paragonabili a quelle di una pizzeria professionale. La richiesta è talmente alta che le scorte stanno rapidamente esaurendosi in tutti i punti vendita della catena.

Per chi desidera migliorare la propria esperienza in cucina, il consiglio è di affrettarsi a visitare il punto vendita Lidl più vicino, prima che l’offerta termini o che il prodotto non sia più disponibile.