Linea WiFi velocissima in tutta casa con il Router 4G super potente a meno di 50€

La connessione internet a casa spesso salta o è lentissima? Per risolvere il problema sfrutta il Router 4G Cudy LT400, oggi disponibile su Amazon a soli 46 euro con uno sconto maxi del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Router 4G Cudy LT400: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Router 4G Cudy LT400 è un gadget tech di ultima generazione che permette di avere una connessione internet a casa stabile e velocissima in ogni angolo.

Questo dispositivo innanzitutto utilizza la tecnologia LTE 4G di ultima generazione per raggiungere velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. In più consente di connetterti tramite Wi-Fi con una velocità massima di 300 Mbps su 2,4 GHz per goderti giochi, streaming e molto altro in qualsiasi momento della giornata.

Con il client VPN PPTP / L2TP integrato, il router può anche stabilire una connessione al server PPTP / L2TP per trasportare tutti i dati e il traffico online, proteggendolo con la sua crittografia allo stesso tempo.

Un’altra sua caratteristica di spicco è la doppia connettività in quanto dispone di una porta che può essere configurata come porta WAN o LAN. Quando si lavora in modalità LAN, il dispositivo è solo un normale router LTE 4G. Mentre lavora in modalità WAN, invece, può mantenere connessioni 4G e WAN contemporaneamente e fornire Internet preferibilmente da porte cablate.

