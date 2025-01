L'innovativo smartphone pieghevole Motorola Razr 50 Ultra a quasi 500€ in meno

Un vero e proprio gioiellino della tecnologia oggi può essere tuo a quasi metà prezzo! Stiamo parlando del Motorola Razr 50 Ultra, al momento su Amazon a soli 712 euro con un super sconto del 41%.

In questo modo il risparmio sul prezzo di listino è di quasi 490 euro compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltra, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Motorola Razr 50 Ultra: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola Razr 50 Ultra è uno smartphone pieghevole di ultima generazione che permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Grazie a questo gioiellino potrai effettuare tantissime operazioni anche a telefono chiuso sfruttando l’ampio display esterno pOLED da 4 pollici migliorato e con nuove funzionalità: ad esempio, è possibile scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video e serie tv ad alta qualità, ottenere indicazioni stradali e così via.

Allo stesso tempo il display interno flessibile pOLED da 6.9 pollici è brevettato per piegarsi perfettamente senza lasciare alcun segno. In più il dispositivo è realizzato con materiali super resistenti che ne facilitano l’apertura, oltre ad avere il certificato SGS low blue light per una visualizzazione impeccabile che non affatica mai gli occhi.

Questo modello, inoltre, vanta il potente Processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 con una connessione 5G ultrarapida, mentre la RAM da 12GB e l’ampia memoria interna da 512GB permettono di archiviare qualsiasi file in modo rapido e sicuro.

