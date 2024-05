L'intelligenza artificiale potenzierà Alexa: in arrivo un abbonamento mensile?

Dopo dieci anni di presenza sul mercato, complice l’arrivo dell’intelligenza artificiale a livello di mass market, Amazon ha previsto un upgrade sostanzioso di Alexa. Questo è quello che riporta CBNC, citando una lettera di intenti che Amazon stessa ha inviato ai propri azionisti. Amazon utilizzerà la propria I.A. Titan, in modo da rendere Alexa davvero qualcosa in più di un semplice assistente, decisamente più smart e capace di aiutare l’utente a tutto tondo. Ma non sarà gratis. Molto realisticamente chi vorrà utilizzare la nuova Alexa dovrà pagare un abbonamento mensile, con un costo in linea con altri servizi simili.

Alexa con AI sarà a pagamento

Amazon ha quantificato il costo di una singola query verso un’intelligenza artificiale: circa 2 centesimi di dollaro. Sempre secondo CNBC il prezzo mensile dovrebbe aggirarsi sui 20 dollari, ma sempre altre fonti interne hanno parlato che il costo dell’abbonamento non dovrebbe superare la soglia psicologica dei 10 dollari.

Il costo dell’abbonamento mensile, se fosse di 20 dollari, sarebbe perfettamente in linea con servizi simili offerti da OpenAI e Google, quindi nulla di sconvolgente in termini assoluti. Senza dimenticare che ne OpenAi ne Google vendono un dispositivo ma solo un servizio. Inutile dire che bisogna capire quanti utenti già soddisfatti di Alexa sarebbero disposti a pagare per un servizio in più che arricchisce, ma non sostituisce quello già presente ora.

Secondo numerosi insider Alexa Plus, questo il probabile nome del nuovo servizio, dovrebbe arrivare il 30 giugno. Sempre se gli ingegneri Amazon abbiano risolto alcuni problemi riportati da Business Insider reports lo scorso gennaio. Pare che Alexa avesse difficoltà a digerire query c0mplesse e richieste in più fasi, spesso con risultati senza senso. Al contrario Alexa Plus funzionerebbe in modo puntuale e centrato nelle semplici conversazioni. Un bel passo avanti rispetto alle semplice “dumb” Alexa.