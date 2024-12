L'intrattenimento che vuoi anche in viaggio con la TV Portatile da 24" in sottocosto

Preparati ai prossimi viaggi invernali con questo dispositivo con cui avere sempre a portata di mano l’intrattenimento che vuoi! Parliamo della TV Portatile Metz, oggi disponibile su Amazon a soli 277 euro con un super sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della super offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

TV Portatile Metz: funzionalità e modalità di utilizzo

La TV Portatile Metz è un gioiellino perfetto per tuoi viaggi in quanto è dotata di una maniglia per il trasporto e una batteria interna. In questo modo potrai utilizzarla in movimento su camper, treni, barche, campeggio o ovunque tu voglia.

Grazie al display anti-riflesso, potrai godere di una visione nitida e senza riflessi anche all’aperto quindi le immagini saranno impeccabili in qualsiasi condizione di luce, anche sotto il sole diretto. La connettività non è da meno grazie alle porte super versatili HDMI e USB che offrono un intrattenimento sempre a portata di mano in qualsiasi occasione.

Un’altra specifica di spicco di questo modello è la sua autonomia che arriva fino a 3 ore con una sola carica, mentre è possibile ricaricarla in modo pratico e veloce grazie alla modalità di ricarica a 12V per averla sempre pronta all’uso in ogni evenienza.

Per finire, la tv ha un display da 24 pollici che offre una visione particolarmente ottimale a distanze comprese tra 0,8 e 1,5 metri, adattandosi così a diversi contesti.

