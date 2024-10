L'iRobot Roomba più potente di sempre a 600€ in meno: sconto folle del 43%

Ti presentiamo uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più potenti sul mercato, e che oggi puoi acquistare ad un prezzo da capogiro! Parliamo dell’iRobot Roomba Combo j9+, oggi disponibile su Amazon a soli 799 euro grazie ad un mega sconto del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

iRobot Roomba Combo j9+: funzionalità e specifiche tecniche

L’iRobot Roomba Combo j9+ è un vero e proprio concentrato di potenza che permette di avere una casa impeccabile senza il minimo sforzo.

Si contraddistingue per un’aspirazione fino al 100% più potente rispetto ai modelli precedenti ed è in grado di eliminare senza sforzo lo sporco da tutte le tipologie di superfici, anche tappeti e pavimenti duri. In più è possibile scegliere tra tre livelli di potenza di aspirazione e la funzione automatica Carpet Boost che assicurano una pulizia approfondita dei pavimenti con sporco più ostinato.

Un’altra caratteristica importante è la sua funzionalità di Dirt Detective, alimentato da iRobot OS, che impara dalle missioni di pulizia passate per dare priorità automaticamente alle stanze più sporche e regolare le impostazioni come aspirazione, scrubbing e passaggi di pulizia.

Inoltre il Dock di Ricarica Automatica Clean Base alimenta e prepara il tuo robot svuotando i detriti per 60 giorni e rifornendo il liquido per 30 giorni di pulizia senza intervento manuale.

