Live Translate Samsung arriverà anche su altre app, non solo sulle chiamate via operatore telefonico

Il punto di forza della serie S24, oltre ovviamente a specifiche hardware elevate, è il grande focus sull’intelligenza artificiale. Nulla di nuovo in senso assoluto, l’i.a. è la “next big thing” della tecnologia, tutti i giganti del settore stanno lavorando per implementarla sui propri dispositivi, ma Samsung ha puntato molto su Live Translate, ovvero la possibilità di tradurre in tempo reale le telefonate, qualcosa di molto simile per certi versi al traduttore universale di Star Trek. Questa feature, che funziona molto bene, ha un solo limite, poter esser utilizzata solo quando si chiama una persona usando il proprio operatore telefonico. Ma pare proprio che la situazione stia cambiando.

Samsung intende portare la funzione di Traduzione in Tempo Reale su più app Android. E’ stato Won-Joon Choi, Head of Mobile R&D Office a dirlo. Facendo quindi la felicità di chi è solito usare app di messaggistica per telefonare “Presto, Samsung estenderà la potenza di Galaxy AI oltre la sua app di chiamata nativa espandendo la traduzione in tempo reale ad altre app di messaggistica di terze parti per supportare le chiamate vocali“.

Al momento non ci sono informazioni su quali saranno le app supportate e con che tempistiche arriverà questa attesa feature. E’ realistico pensare che WhatsApp, Telegram, Google Meet, KakaoTalk e altre saranno le prime a beneficiare di questo storico update che davvero potrebbe cambiare il modo di comunicare tra le persone abbattendo barriere linguistiche apparentemente insormontabili.