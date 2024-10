Localizza i tuoi oggetti ovunque con lo Smart Tracker Tag MiTag: 2 pezzi a soli 19€

Sei uno smemorato e dimentichi sempre tutto in giro? Ecco la soluzione che fa al caso tuo! Si tratta dello Smart Tracker Tag MiTag: oggi il set da due pezzi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto maxi del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitatissimo!

Smart Tracker Tag MiTag; funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smart Tracker Tag MiTag è un localizzatore bluetooth di ultima generazione, perfetto per monitorare qualsiasi tipologia di oggetto per non rischiare di perderlo.

In primis, grazie alla funzione di riproduzione audio, potrai facilmente trovare i tuoi oggetti all’interno del raggio Bluetooth: basta attivare la funzione dalla tua app Dov’è e seguire il suono per individuare rapidamente il tracker ovunque sia.

In più, se il tuo oggetto è al di fuori del raggio Bluetooth, MiTag utilizza la rete Dov’è di Apple per rilevare la sua posizione precisa sulla mappa, consentendoti di recuperarlo facilmente in qualsiasi luogo. Inoltre, sfruttando la funzione di avviso di smarrimento, riceverai una notifica quando ti allontani dal localizzatore aiutandoti a evitare di perdere i tuoi oggetti preziosi e a recuperarli in un attimo.

Dal punto di vista del design, questo mini dispositivo è sottile e compatto, e si adatta facilmente a qualsiasi oggetto, dalla tua borsa al tuo portafoglio. Inoltre, è resistente all’acqua e agli urti, garantendo una lunga durata nel tempo.

