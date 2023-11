Logitech G G502 HERO, eroico è anche il prezzo MENO 52 PER CENTO!

Logitech G G502 HERO è uno dei mouse gaming più popolari, un vero e proprio best seller di questi ultimi tempi. Capace di prestazioni estreme, dove il millisecondo è fondamentale, dove il prezzo è ovviamente tarato per un dispositivo del genere. Alte prestazioni, alto prezzo insomma. Ma oggi grazie ad Amazon il prezzo viene tagliato alla grande, lo sconto è oltre il 50%! Il risparmio è quindi esaltante! Si passa da 92,99 euro a 45 euro! Sia che siate gamer incalliti o che vogliate un semplice mouse che funziona bene, questo è il momento giusto per l’affare del secolo!

Veloce e precisissimo!

Il punto di forza di Logitech G G502 HERO è il suo sensore ad alta precisione. Dotato di tecnologia HERO (High Efficiency Rated Optical), il sensore del mouse G502 offre una risoluzione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Questo assicura che ogni movimento del mouse sia registrato con estrema precisione, garantendo un controllo fluente e responsive durante il gioco.

Inoltre, Logitech G G502 HERO è dotato di tensionamento ‎meccanico dei pulsanti, ovvero un sistema a molla metallica integrata ai pulsanti sinistro e destro del mouse per un clic preciso e un comando rapido.

E come se non bastasse è possibile regolare il peso del mouse aggiungendo fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento.

Oltre alla sua precisione, Logitech G G502 HERO è anche molto personalizzabile. Dispone di 11 pulsanti programmabili che consentono ai giocatori di assegnare diverse azioni e macro per adattarsi alle proprie preferenze di gioco. Questo permette di eseguire azioni complesse o di accesso rapido alle funzioni del gioco con un semplice click del mouse.

Il software G HUB di Logitech consente agli utenti di personalizzare ulteriormente le impostazioni del G502 HERO. Con questo software, è possibile regolare le impostazioni DPI, creare profili di gioco personalizzati e sincronizzare l’illuminazione RGB del mouse con altri dispositivi Logitech compatibili.

Che mouse strepitoso, veloce e precisissimo, ma soprattutto scontatissimo MENO 52%! Subito nel carrello Amazon!

