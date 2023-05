Logitech G435 LIGHTSPEED, cuffie per i gamer ad un prezzo davvero per tutti!

Logitech G435 LIGHTSPEED sono cuffie wireless, versatili, leggere e compatte. Sono un prodotto realizzato su misura per i giocatori più esigenti, di conseguenza ogni loro caratteristica, dal design alle componenti tecnologiche, ha specifiche da prodotto Premium, non da cuffie da cestone. La qualità quindi si paga! Ma Amazon viene in nostro soccorso con un’offerta che taglia drasticamente il prezzo di partenza, un bel 33% di sconto per un costo finale di 58,99 euro. Sapete cosa fare col bottone qua sotto, vero?

Tanta qualità ad un costo super accessibile

Il design è minimalista e moderno, curato nei dettagli. Il microfono è snodabile e si può staccare, così da avere un prodotto che si adatta alle diverse esigenze degli utenti più disparati. Ma non è solo una questione di estetica: il comfort è il vero punto di forza di queste cuffie, grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità, come il tessuto in memory foam dei padiglioni auricolari e l’ampia fascia imbottita che avvolge la testa.

Stabilità di connessione e qualità audio al top ovviamente. L’utilizzo di LIGHTSPEED, la tecnologia wireless proprietaria di Logitech, permette una connessione stabile e veloce, con un consumo energetico ridotto rispetto alle soluzioni concorrenti. Ciò significa che non c’è ritardo o interruzione nel suono, il che è particolarmente importante per i giocatori che desiderano avere un vantaggio competitivo in giochi in cui ogni frazione di secondo conta. La batteria è decisamente generosa, garantendo un’autonomia di circa 18 ore con una singola carica!

Parlando della qualità audio, G435 LIGHTSPEED non delude. Il suono è pulito e bilanciato, il microfono è in grado di catturare la voce dell’utente senza distorsioni o rumori di fondo. Inoltre, la presenza di controlli sulle cuffie stesse permette di regolare facilmente il volume e disattivare il microfono in caso di necessità.

Ma Logitech G435 LIGHTSPEED non sono solo cuffie Premium da gaming: grazie alla connettività Bluetooth, possono essere utilizzato anche con smartphone di tutti i tipi. Inoltre, la compatibilità con le principali piattaforme di gioco, come PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, lo rendono un prodotto versatile e trasversale.

Le cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED sono quindi un dispositivo davvero azzeccato, che coniuga prestazioni di alto livello e grande comfort. Ma il confort lo troviamo anche nel prezzo, Amazon ci coccola con un sontuoso 33% di sconto, per portare a casa le cuffie a soli 58,99 euro!

