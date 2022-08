Logitech G604 LIGHTSPEED con Sensore HERO 25K su Amazon in sconto del 50%

Il Logitech G604 Lightspeed è un interessante successore del G602: funzionale, veloce e pensato sopratutto per i gamer che hanno bisogno di un mouse adatto per gli FPS. Ora in offerta su Amazon a soli 51,99€ invece di 103,99€.

Ha dei grilletti divisi per i pulsanti destro e sinistro, ma è stata aggiornata la rotella di scorrimento in metallo che ora ha un interruttore fisico che può far girare liberamente la ruota posizionata al centro. La ruota dispone anche di clic centrale, sinistro e destro.

A sinistra del pulsante principale del mouse ci sono altri due pulsanti, che per impostazione predefinita controllano i DPI. Ci sono oltre 15 funzioni programmabili. Presente anche un interruttore di alimentazione nella parte inferiore del mouse e un pulsante di associazione wireless nella parte superiore. Il mouse si collega tramite un piccolo ricevitore USB, ma supporta anche le connessioni Bluetooth.

Il design è molto più elegante rispetto ai suoi predecessori. Ha un corpo nero bicolore, con un rivestimento soft-touch minimale lungo la parte centrale. Nonostante la mancanza di materiali aderenti, la curvatura della sezione del pollice offre una presa solida e lo spostamento.

Inoltre ha un sensore che va da 100 a 25.600 DPI max grazie al sensore HERO 25K e gestisce accelerazioni superiori a 40G per velocità massime superiori a 400 pollici al secondo. Queste sono prestazioni da gioco sono abbinate al dongle Lightspeed che supporta una frequenza di polling di 1.000 Hz. Al contrario, le connessioni Bluetooth supportano velocità di polling da 88 Hz a 133 Hz.

Il ricevitore USB si ripone comodamente in uno scomparto nella parte posteriore del mouse, dove va anche una batteria AA. Logitech afferma che il G604 Lightspeed ha un’autonomia di 240 ore durante la modalità “Prestazioni” e 5,5 mesi in modalità Bluetooth.

L’unica cosa che manca è l’illuminazione RGB. Come dispositivo wireless, è ragionevole ometterlo, poiché assorbirebbe la batteria. Logitech G604 Lightspeed utilizza il software G Hub per un sacco di opzioni di personalizzazione, incluse naturalmente molte impostazioni DPI. Consente numerosi profili, inclusi quelli specifici del gioco, e molte macro.

Il gran numero di pulsanti e opzioni macro offre al mouse molte utilità anche al di fuori dei giochi, poiché è possibile configurarlo in modo che la rotellina di scorrimento iperveloce torni ripetutamente indietro, oppure si può impostare la funzione “Copia e Incolla” sui pulsanti controllati dal pollice. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistalo su Amazon. Inoltre, se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

