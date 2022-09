Logitech presenta Designed for Mac la nuova gamma di mouse e tastiere per Apple

Logitech annuncia oggi la sua gamma di prodotti “Designed for Mac”, realizzati per essere perfettamente compatibili e affidabili con tutte le configurazioni Mac. Questa nuova serie include la tastiera con layout internazionale MX Mechanical Mini for Mac, il mouse MX Master 3S for Mac, il primo mouse ergonomico Lift for Mac e la tastiera K380 Bluetooth for Mac, disponibile nel nuovo colore Blueberry.

“Sappiamo che gli utenti Apple sono molto attenti al design, coerente con tutta la loro configurazione, al lavoro come a casa, e che hanno bisogno di mouse e tastiere compatibili con i loro ecosistemi” afferma Delphine Donné, VP e General Manager della divisione Creatività e Produttività di Logitech. “Abbiamo quindi creato un portfolio di strumenti eleganti in grado di elevare l’esperienza d’uso grazie a una maggiore funzionalità, personalizzazione e comfort. Poiché sappiamo che ogni utente ha esigenze differenti, questa gamma è stata pensata, sviluppata e progettata per soddisfare ogni necessità”.

Tastiera MX Mechanical Mini for Mac

La prima tastiera meccanica di Logitech ottimizzata per Mac – disponibile nei colori Space Gray e Pale Gray – offre la possibilità di personalizzare le scorciatoie e di accelerare la creatività grazie a Logi Options+. MX Mechanical Mini for Mac con layout internazionale è dotata di tasti meccanici di ultima generazione Tactile Quiet e di retroilluminazione intelligente, per essere sempre operativi in qualsiasi condizione di luce. È possibile collegare fino a tre diversi dispositivi Apple per macOS, iPadOS e iOS con Easy-Switch e caricare la tastiera con un cavo USB-C.

Mouse MX Master 3S for Mac

Icona rimasterizzata per gli utenti Mac, il mouse MX Master 3S for Mac, disponibile nella varianti colore Space Gray e Pale Gray, combina le funzionalità più amate con dettagli innovativi in grado di garantire il massimo in termini di comfort, prestazioni e flusso di lavoro. MX Master 3S for Mac è dotato della rotella MagSpeed Electromagnetic che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo e di un sensore ottico da 8.000 DPI perfetto per i monitor ad alta risoluzione. I clic sono ora più silenziosi, pur mantenendo la stessa sensazione di precisione, in modo da potersi concentrare sul lavoro dimenticandosi del rumore. Anche MX Master 3S for Mac si può collegare fino a tre diversi dispositivi Apple su macOS e iPadOS grazie a Easy-Switch.

Mouse ergonomico Lift for Mac

Realizzato per garantire il massimo comfort durante la giornata, Lift for Mac è il mouse ergonomico verticale per tutti gli utente Apple, ideale soprattutto per gli utenti con mani di dimensioni medio-piccole. Sviluppato e testato nel Logitech Ergo lab, l’angolo da 57° di Lift for Mac assicura una posizione naturale, riducendo la pressione sul polso e garantendo una migliore postura per il braccio e per la parte superiore del corpo.

Tastiera Bluetooth multi dispositivo K380

Design moderno, layout minimalista e digitazione simile a quella di un laptop: sono questi i tratti distintivi della tastiera K380 Multi-Device, capace di integrarsi perfettamente con la configurazione Apple e di collegarsi con un solo clic a MacBook, iPad o iPhone tramite Easy-Switch. Disponibile nel nuovo colore Blueberry, questa tastiera leggera e poco ingombrante offre il comfort e la comodità di una digitazione di tipo desktop ovunque ci si trovi, sia a casa che in viaggio. Inoltre, i tasti inclinati garantiscono fluidità e un’esperienza d’uso ultra-silenziosa.

Attenzione alla sostenibilità

I prodotti Logitech, compresi quelli “for Mac”, sono progettati non solo per offrire il massimo delle prestazioni, ma anche per tener conto dell’impatto ambientale e sociale. Infatti, le componenti in plastica di MX for Mac e Lift for Mac includono plastica riciclata post-consumo certificata, con l’obiettivo di dare una seconda vita ai dispositivi elettronici ormai dismessi. Inoltre, tutti i prodotti Logitech sono certificati carbon neutral. Infatti, per ridurre l’impatto delle emissioni di carbonio, i dispositivi Logitech vengono progettati utilizzando energie rinnovabili.

Prezzi e disponibilità

Disponibili a settembre 2022 su Logitech.com e presso altri rivenditori globali, i prodotti della gamma “Designed for Mac” possono essere utilizzati con tutti i dispositivi Apple. I prezzi al pubblico ufficiali sono i seguenti: