Lumix DC-S5KE-K Full Frame Mirrorless, le foto sono spettacolari, ma il prezzo di più!

Panasonic Lumix DC-S5KE-K Full Frame Mirrorless, basta solo il nome per capire che stiamo parlando di una macchina fotografica di fascia alta, capace di garantire scatti eccellenti in ogni condizione di luce, pronta ad esaltare sia un semplice appassionato, quanto di garantire un ottime lavoro ad un professionista del settore. Oggi Amazon ha deciso di dare un bel taglio al prezzo di listino, un MENO 16% che ci fa risparmiare 328 euro per un totale di 1.771,34 euro!

Facile capire come questa macchina sia un prodotto di grandissima qualità! L’offerta è quindi da non perdere!

Che scatti!

Una delle caratteristiche più impressionanti di Panasonic Lumix DC-S5KE-K Full Frame Mirrorless è il suo sensore full frame da 24,2 megapixel.

Questo sensore garantisce una qualità dell’immagine superiore, con dettagli nitidi e colori accurati. Inoltre, grazie al processore Venus Engine proprietario di Panasonic, la fotocamera offre una gestione del rumore eccellente, consentendo agli utenti di scattare foto a ISO elevati senza compromettere la qualità.

Panasonic Lumix DC-S5KE-K Full Frame Mirrorless offre una vasta gamma di funzionalità e opzioni per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Dispone di un sistema di messa a fuoco automatica a rilevamento di contrasto avanzato con 225 punti AF, che assicura un’ottima precisione e velocità di messa a fuoco, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, è dotata di un sistema di stabilizzazione dell’immagine a 5 assi, che consente di catturare immagini nitide anche a lunghezze focali più lunghe o in condizioni di scatto a mano libera.

Non solo fotografie, Panasonic Lumix DC-S5KE-K Full Frame Mirrorless è stata pensata anche come versatile strumento di lavoro per i content creator. La fotocamera supporta anche la registrazione video 4K ad alta risoluzione fino a 60 FPS, offrendo agli utenti una qualità di registrazione eccezionale. Inoltre, grazie alla tecnologia V-Log, è possibile ottenere un’estesa gamma dinamica e un maggior dettaglio nelle ombre e nelle luci, aprendo nuove possibilità creative per i filmmaker.

Panasonic Lumix DC-S5KE-K Full Frame Mirrorless è una fotocamera mirrorless full frame che offre prestazioni eccezionali, qualità dell’immagine superiore e una vasta gamma di funzionalità avanzate. È una scelta ideale per fotografi professionisti e appassionati che cercano una fotocamera affidabile e versatile per catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione.

Lo sconto Amazon è da non credere, si risparmiano oltre 3oo euro! Subito nel carrello, ora!

