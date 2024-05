JBL LIVE 660NC, super Premium e super scontate MENO 44 PER CENTO!

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie wireless di alta qualità, anzi Super Premium, che offrano un’esperienza di ascolto eccezionale, JBL LIVE 660NC sono la scelta ideale! Primo perché sono JBL, e tutti conosciamo quanto l’azienda di Los Angeles abbia una tradizione di alta qualità audio a tutto campo, due perché hanno uno sconto che praticamente dimezza il prezzo di listino, un sontuoso MENO 44%! Pura fascia alta ma che paghiamo come una fascia media! Da 180 euro il prezzo crolla fino a 100 euro! Occasione unica, assolutamente da non perdere!

Audio al top

Il punto di forza di JBL LIVE 660NC sono i driver da 40mm che sprigionano il famoso suono JBL Pure Bass, caratterizzato da bassi potenti, medi e alti presenti e ben nitidi. Più in generale JBL LIVE 660NC restituiscono un suono decisamente piacevole, per nulla chiuso e molto arioso. Si avverte distintamente come gli ingegneri JBL siano riusciti a dare forza e corpo ai suoni senza distorsioni o alte brutture sonore. Tanta potenza e tanto controllo potremmo dire.

E poi c’è anche un’ottima cancellazione adattiva del rumore decisamente efficiente che crea una vera e propria bolla del silenzio una volta attivata. Ovviamente la sicurezza prima di tutto: con la modalità ambient aware si rimane in contatto con l’ambiente circostante, questo per evitare che in una situazione cittadina possano generarsi situazioni pericolose.

Dal punto di vista prettamente tecnologico, JBL LIVE 660NC non deludono. Supportano l’app JBL Headphones, che offre un equalizzatore parametrico per personalizzare l’esperienza sonora secondo le preferenze dell’utente. La connettività è semplificata grazie al supporto Google Fast Pair, che facilita l’abbinamento rapido con dispositivi compatibili.

Anche la batteria è Super Premium: fino a 50 ore di riproduzione audio! Inoltre, con una ricarica veloce di soli 10 minuti si avranno ulteriori 4 ore di ascolto!

