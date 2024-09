Mac mini (2024): il nuovo modello avrà soltanto porte USB Type-C

Manca davvero poco al debutto dei nuovi computer desktop di casa Apple. Secondo quanto si apprende da Mark Gurman, il noto giornalista di di Bloomberg, il nuovo Mac mini, atteso per la fine di quest’anno, perderà le porte USB-A nel prossimo aggiornamento.

Ricordiamo infatti che, attualmente, il Mac mini con chip M2 dispone di due porte USB-C e due porte USB-A, mentre la variante con chip M2 Pro ne ha quattro USB-C e due USB-A. Nel suo ultimo report, Gurman ha spiegato che il nuovo modello con chip M4 Pro avrà cinque porte USB-C in totale, e non presenterà – di conseguenza – la vecchia tecnologia. Tra l’altro, tre porte USB-C saranno posizionate sul retro, mentre due saranno sul fronte, con un asset molto simile a quello che abbiamo visto con il design del Mac Studio. Ovviamente, potete stare tranquilli: continuerà a offrire porte per ethernet, HDMI e audio da 3,5 mm, e l’alimentazione rimarrà interna.

Mac mini (2024): cosa sappiamo di nuovo?

Il mese scorso, Gurman ha riferito che la prossima generazione di Mac mini con i chip M4 e M4 Pro presenterà il primo grande cambiamento di design dal 2010. Il nuovo device dovrebbe avvicinarsi alle dimensioni di un Apple TV, ma potrebbe essere leggermente più alto rispetto al modello attuale, e continuerà ad avere una scocca in alluminio. Le persone che stanno lavorando sul nuovo dispositivo lo descrivono come “essenzialmente un iPad Pro in una piccola scatola.”

Infine, il giornalista di Bloomberg ha anche rivelato che i fornitori in Cina inizieranno a spedire i nuovi modelli di Mac mini con chip M4 all’inizio di settembre, mentre la variante con M4 Pro sarà disponibile soltanto a partire dal mese successivo. Fra le altre cose, i fan si aspettano che il computer desktop di casa Apple possa arrivare in due varianti di colore, ma si ipotizza che, come sempre, verrà venduto soltanto in “silver”.