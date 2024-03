MacBook Air (2022) con M2: a soli 1099€ non potete lasciarvelo sfuggire

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop premium per lo studio, il lavoro, per l’intrattenimento multimediale, non possiamo non consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa al prezzo speciale di soli 1099,00€, IVA incousa e spese di spedizione comprese.

MacBook Air (2022): ecco perché farlo vostro

Questo è il prodotto più interessante che si possa comprare sul noto portale di e-commerce americano, e ci sono tantissimi vantaggi esclusivi che ci sentiamo di proporvi. Partiamo dal punto principale: c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e questo vi permetterà di riceverlo a casa vostra (o presso un lugoo da voi designato) senza spendere un singolo centesimo in più. Ma non finisce qui: c’è perfino il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti. Altresì potrete beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per ben due anni con il supporto logistico del sito. Ricordate che potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o in cinque o dieci soluzioni soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Il MacBook Air (2022) con schermo da 13 pollici e processore Apple Silicon M2 è un laptop fanless veramente speciale; ha un display LCD IPS Retina con cornici sottili e notch per la webcam. La tastiera è comoda e ergonomica e il trackpad è ampio e generoso che supporta le gestures. Il chip interno è coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD. La batteria dura tantissimo e assicura un giorno di autonomia, ma si ricarica rapidamente con la tecnologia MagSafe o mediante USB Type-C. A soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.