MacBook Air (2022) da 13" con M2: a soli 1099€ è un BEST BUY

Il miglior portatile di casa Apple da comprare oggi è sicuramente il MacBook Air (2022) con schermo da 13 pollici, processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno. Grazie agli sconti folli di Amazon si potrà portare a casa all’incredibile prezzo di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nella sua iterazione color “Mezzanotte”. Volendo, si potrà scegliere anche in argento, galassia e grigio siderale. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto ancora durerà la promozione dedicata. A questa cifra infatti, è da prendere al volo: è adatto sia ai giovani professionisti che agli studenti, ma va bene per lavorare alla creazione di contenuti, per la programmazione o la produzione di musica. Cosa aspettate? Il risparmio è altissimo, pari al 19% sul valore di listino.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Il laptop è un prodotto fanless, ovvero privo di ventole. Ciò implica che sarà sempre super silenzioso ed è adatto per chi vuole utilizzarlo in aule studio, in biblioteche o in altre parte simili. Va benissimo se dovrete utilizzarlo per scrivere la tesi, per portarlo all’università o a scuola, se fate un lavoro in mobilità e vi serve una macchina performante per essere pronti in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Ottima poi l’autonomia; con una singola carica il PC durerà un giorno intero e la batteria si ricaricherà rapidamente con la MagSafe o mediante la porta USB Type-C. Il chipset interno invece, è il famosissimo Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD. Lo schermo, infine, è un pannello LCD IPS Retina da 13,6 pollici. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo.

