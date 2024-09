MacBook Air (2024) e iPad (2024): i nuovi device arriveranno in autunno

Stando a quanto emerge online, sembra che le spedizioni dei display per il MacBook Air (2024) con Apple Silicon M4 e per l’iPad (2024) di undicesima generazione inizieranno a ottobre.

MacBook Air (2024) e iPad (2024): cosa sappiamo ad oggi?

Secondo un tweet dell’analista di display Ross Young, le spedizioni dei pannelli per le versioni aggiornate del MacBook Air e dell’iPad a basso costo inizieranno ad ottobre. Si dice infatti che Apple sta lavorando su nuove versioni M4 dei modelli da 13 e 15 pollici del MacBook Air, oltre a una nuova versione dell’iPad da 10,9 pollici, il modello entry level di undicesima generazione, per intenderci.

Al contrario, si prevede che l’OEM di Cupertino aggiornerà il MacBook Pro, il Mac mini, l’iMac e l’iPad mini a ottobre di quest’anno, e sembra plausibile che un nuovo iPad economico possa essere introdotto insieme a questi dispositivi. Tuttavia, il fatto che le spedizioni dei pannelli inizino ad ottobre suggerisce che questo suddetto prodotto low-cost potrebbe non essere pronto per un evento previsto per il prossimo autunno.

Per quanto riguarda il MacBook Air, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che i nuovi modelli con chip M4 usciranno nel primo trimestre del 2025, e su Twitter ha aggiunto che la tempistica delle spedizioni dei display in ottobre sembra corretta per un lancio nel primo trimestre, anche se altri leakster prevedevano un lancio autunnale. Ad ogni modo, la confusione in merito è tanta, quindi occorrerà attendere per saperne di più. Non di meno, la tempistica di ottobre per le spedizioni dei pannelli è insolita per l’iPad, quindi sarà interessante vedere cosa Apple ha in programma nei prossimi mesi. Al momento, le voci suggeriscono che possiamo aspettarci un evento Apple ad ottobre volto al debutto dei nuovi Mac con Apple Silicon M4; dovremo assistere al lancio del Mac mini rinnovato, dell’iMac di terza generazione e dei nuovi Pro con piattaforme a 3 nanometri aggiornate. Forse, vedremo anche l’iPad mini di settima generazione, tra le altre cose