MacBook Air M2 ad un prezzo in CADUTA LIBERA: Amazon ha ESAGERATO (-281€)

Ritenuto da molti come uno dei migliori PC portatili in circolazione, il MacBook Air M2 è diventato in queste ore l’oggetto del desiderio di migliaia di persone. E ad alimentare il tutto ci ha pensato Amazon con la sua ultima offerta, che dà la possibilità di portarselo a casa nella sua versione da 512 GB color Mezzanotte a soli 1.598 euro! Si tratta di uno sconto applicato pari al 15% sui 1.879 euro di listino, per un risparmio totale pari a 281 euro. Ne devi approfittare ora, avrai tra le tue mani un MacBook di ultima generazione ad un costo d’occasione assoluto!

MacBook Air M2: il design più elegante con una scheda tecnica da professionista

Questo spettacolare MacBook Air è una vera e propria gioia per gli occhi. Disponibile nella sua versione con il display Liquid Retina da 15 pollici, ti permetterà di avere ancora più spazio a tua disposizione sia per lavorare che per giocare. E grazie ai superpoteri del chip M2, non dovrai più preoccupanti di nulla. La CPU 8-core e la GPU 10-core contribuiscono a fornire sempre prestazioni al top, col massimo della fluidità e senza alcun rallentamento. E se ci aggiungi anche gli 8 GB di memoria unificata, ecco che il risultato è presto detto.

La batteria potentissima riesce, grazie all’efficienza del chip M2, ad avere un’autonomia garantita di ben 18 ore con una singola ricarica. Così che potrai utilizzarlo anche fino a sera tardi senza doverlo attaccare alla presa. Compatibile con qualsiasi tipo i programma o app, ha un design senza ventola per far sì che il raffreddamento avvenga senza provocare rumori fastidiosi. Infine la videocamera FaceTime HD, ancor più evoluta con il 1080p come standard e i tre microfoni in array.

Acquista oggi stesso il MacBook Air con lo sconto unico proposto, resterai senza parole dalle sue potenzialità!

