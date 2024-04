MacBook Air M2 da PRENDERE SUBITO: bomba di Amazon, 351€ IN MENO

Se hai deciso di affidarti ad Apple per il tuo prossimo PC, allora c’è un modello che dovresti prendere in considerazione oggi stesso: il MacBook Air 2023 con chip M2. Amazon è impazzita e ha sganciato la bomba, dandoti la possibilità di acquistarlo alla cifra di 1297,95 euro. Con uno sconto totale del 21%, hai modo di risparmiare 351 euro sul prezzo di listino. Con tanto di spedizione gratuita e garantita già domani a casa tua! È da prendere subito, un’occasione così difficilmente si ripresenterà nei prossimi mesi.

MacBook Air M2: elegante e silenzioso, ha una scheda tecnica potentissima

Nella sua versione da 15 pollici e col chip M2 sotto la scocca, questo MacBook Air rappresenta la scelta ideale se sei alla ricerca di un dispositivo che possa accompagnarti nel lavoro e nel tempo libero. Partiamo proprio dallo schermo, con un pannello Liquid Retina incredibilmente sottile e leggero. Dalle qualità innate, per immagini con colori vivi e una luminosità che ti farà emozionare. L’ampia gamma cromatica P3 supporta 1 miliardo di colori e si adatta perfettamente agli angoli di visione.

Potrai sfruttare a pieno la potenza del chip M2, ancor più potente con la CPU 8-core e la GPU 10-core a 8 GB di memoria unificata. Un processore che è in grado di fornire fino a 18 ore di autonomia anche con un uso intensivo. Così che potrai portarlo con te ovunque tu voglia senza doverti preoccupare della batteria. Restando in tema lavorativo, un grande punto di forza è la sua videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array, per rendere le tue call un vero piacere per gli occhi e per l’udito. Infine menzioniamo l’iconico design, rivisto e ancora più leggero e resistente. Non sentirai il minimo rumore e non dovrai avere paura in caso di cadute accidentali.

Accaparratelo subito col risparmio di 351 euro, è il MacBook che hai sognato a lungo e ora lo paghi pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.