I nuovi MacBook Air M2 sono già disponibili in pre-ordine su Amazon, con consegna dal 15 luglio. Ma se sei davvero interessato, farai meglio a fare presto perché le scorte stanno letteralmente andando a ruba. Prenotala subito, per essere tra i primi a fare l’unboxing il prossimo 15 luglio.

Il nuovo MacBook Air concentra la potenza del nuovo chip M2 (CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata), a fronte di un peso di soli 1,24 kg. Adatto per giocare, lavorare e creare contenuti ovunque ti trovi, garantisce fino a 18 ore di autonomia.

Il display Liquid Retina da 13,6″ da 500 nit di luminosità include ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini sempre molto dettagliate. Inoltre, rispetto alle generazioni precedenti, anche il MacBook Air finalmente ha una fotocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, e sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale.

MacBook Air M2 in Pre-Ordine su Amazon

Su Amazon trovi tutte le configurazioni base, incluse quelle da 512GB. Ma dureranno pochissimo, per cui prenota subito la tua. Tanto Amazon fa l’addebito al momento della spedizione, dunque hai una settimana per cambiare idea a costo zero:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.