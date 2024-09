MacBook Pro: la prossima generazione non avrà lo schermo OLED, a quanto pare

In queste ore non si parla altro che dei prodotti di casa Apple. Nello specifico, adesso si scoprono nuovi interessantissimi rumors inerenti i portatili di nuova generazione. Si dice infatti che i MacBook Pro in arrivo a fine anno non disporranno della tecnologia OLED e pare che tale feature sia destinata a rimanere un’esclusiva dei tablet, degli smartphone e degli orologi ancora per un anno.

MacBook Pro: cosa sappiamo dei nuovi modelli?

Di fatto, sebbene si sia vociferato che il MacBook Pro adotterà un display OLED, due analisti ritengono che questo cambiamento non avverrà l’anno prossimo. Gli analisti della catena di fornitura di Apple, Ming-Chi Kuo, e Ross Young, esperto nell’industria dei display, hanno previsto che i modelli da 14 e 16 pollici del MacBook Pro continueranno a utilizzare schermi mini-LED fino al 2025. Questa previsione è in linea con i rumor precedenti, che indicavano che il laptop Pro passeranno alla tecnologia OLED soltanto nel 2026.

Ma cosa implica tutto ciò? Semplicissimo: rispetto ai modelli attuali di MacBook Pro con schermi LCD, i vantaggi della tecnologia OLED includerebbero una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato con neri più profondi, una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria e altro ancora. Il passaggio ai pannelli OLED potrebbe anche contribuire a rendere i futuri modelli di MacBook Pro più sottili nel design.

Andando nel futuro prossimo, notiamo che i prossimi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i chip M4, M4 Pro e M4 Max sono attesi per un annuncio a ottobre, ma non dobbiamo aspettarci grossi cambiamenti nel design. Ricordiamo che Apple ha ridisegnato l’ultima volta il MacBook Pro da 14 e 16 pollici nel 2021, mentre i modelli più recenti con chip M3, M3 Pro e M3 Max sono stati rilasciati lo scorso ottobre con un’estetica invariata; abbiamo però la nuova colorazione “nero siderale” che sostituisce la “grigio siderale”.