MacBook Pro M1 (14", 1TB): TAGLIO DEFINITIVO di 500€ su Amazon, prezzo OUTLET

Su Amazon è in corso una delle offerte probabilmente più folli del noto sito di e-commerce, e che riguarda in particolare il MacBook Pro M1 da 1TB di SSD. Parliamo di uno dei dispositivi Apple più potenti, con chip M1 Pro o M1 Max, i primi progettati da Cupertino per il mondo professionale, capace di performance rivoluzionarie con un’incredibile durata della batteria. E poi ci sono un display Liquid Retina XDR spettacolare e tutte le porte che ti servono. Che aspetti allora a farlo tuo con un mega sconto del 20%, a soli 1.999€ e le spedizioni gratuite di Prime? Parliamo di un risparmio di circa 499€ sul prezzo di listino, ovverosia 2.499,00€.

Apple MacBook Pro M1: super top, super sconto

Il MacBook Pro è alimentato dal chip M1 Pro che ti dà prestazioni rivoluzionarie e un’eccezionale durata della batteria. Ha una CPU fino a 10 core e una GPU fino a 16 core, un Neural Engine 16‑core e un potente media engine in grado di riprodurre ben 4 stream di video 8K. Ti dà 200 GBps di banda di memoria, e puoi scegliere fino a 32GB di memoria unificata per gestire i flussi di lavoro professionali più complessi. Il display Liquid Retina XDR ti permette invece di godere di immagini definite e colorate grazie a una gamma dinamica estrema e un contrasto di un milione a uno.

Grazie alla tecnologia ProMotion, tutto è più fluido e reattivo, dalle pagine web ai giochi, e lo fa addirittura riducendo i consumi. La tecnologia adattiva regola in automatico il refresh rate fino a 120Hz in base al movimento di quello che c’è sullo schermo. Se ti occupi di editing video, puoi anche scegliere un refresh rate fisso per allinearlo con precisione a quello delle tue riprese. Con una sola carica, tra l’altro, puoi compilare fino a quattro volte più codice in Xcode o ritoccare immagini in Lightroom Classic fino al doppio del tempo.

A differenza di altri notebook, MacBook Pro ti offre le stesse performance straordinarie anche quando non è collegato alla corrente. Ma le qualità di questo notebook di Apple sono così tante che non basterebbero più righe per descriverle tutte. Allora scoprile direttamente tu facendolo tuo con il mega sconto del 15%, a soli 1.999€ e le spedizioni gratuite di Prime. Parliamo, lo ribadiamo, di un risparmio di circa 499€ sul prezzo di listino, ovverosia 2.349,00€.

