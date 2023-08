MacBook Pro M2 in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Che sia per lavoro o per studi universitari e quant’altro, al giorno d’oggi avere un notebook è davvero fondamentale, soprattutto nei momenti in cui ci si trova in viaggio e bisogna comunque essere produttivi, avendo facilmente a portata di mano un dispositivo sufficientemente potente con cui portare a termine i propri obiettivi. È proprio a tal proposito che ci viene in aiuto Amazon, proponendoci l‘incredibile MacBook Pro con processore proprietario M2 in offerta a soli 2299 euro, con un ottimo sconto di 200 euro rispetto a quello che è il prezzo di listino originariamente suggerito da Apple.

MacBook più potente che mai

Cominciamo innanzitutto dall’estrema potenza del processore nativo M2, che garantisce prestazioni mai viste prima d’ora: grazie a questo processore potentissimo, hai la possibilità di effettuare video editing in alta risoluzione e tutti gli altri lavori pesanti senza alcun accenno di tentennamento da parte del notebook. Il tutto viene corredato poi da 16 GB di RAM, che ti consentono la massima fluidità possibile nell’avvio di qualsiasi programma.

Ottima poi anche la capacità della batteria, che riesce a garantirti fino a 22 ore di autonomia completa: in questo modo non avrai la necessità di portarti l’alimentatore in giro, dal momento che MacBook Pro M2 riuscirà a coprire quasi due giornate intere di lavoro senza alcun tipo di problema.

Questo portatile dispone inoltre della tecnologia Touch ID, che ti permette di sbloccare in maniera semplice e rapida il tuo dispositivo, senza dover digitare lunghe password o altro. Lo stesso Touch ID permette poi di salvare i dati di accesso ai diversi siti a cui si è registrati, oltre che pagare in modo facile e veloce con Apple Pay.

Nulla da dire anche per quanto riguarda il display che supporta la tecnologia Liquid Retina XDR, con una diagonale da 14.2 pollici: grazie ad esso potrai eseguire qualsiasi programma di fotoritocco (come Adobe Photoshop et similia) con la massima fedeltà cromatica possibile.

Buona anche la memoria di archiviazione, con un SSD interno da ben 512 GB liberi, all’interno dei quali potrai archiviare senza problemi tutte le tue foto e video personali.

Ad una cifra del genere avete la possibilità di portarvi a casa un dispositivo che vi consentirà di lavorare senza problemi per anni e anni, senza il minimo tentennamento nelle prestazioni: ecco perché vi suggeriamo di acquistare su Amazon il MacBook Pro M2 il prima possibile a questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite in men che non si dica.

