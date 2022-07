MacBook Pro M2? No, meglio MacBook Pro M1 in SCONTO

Un mese fa Apple ha presentato i nuovi computer portatile con processore Apple Silicon di nuova generazione. Oltre a svelare il bellissimo MacBook Air M2, ha anche presentato il MacBook Pro con il medesimo chipset. Si tratta di un laptop controverso, con lo stesso chassis del modello del 2020 che a sua volta derivava da quello del portatile del 2016 con processori Intel Core i5 e i7. Ironia della sorte, ha tolto il vecchio M1 dal commercio ed ha alzato il prezzo di questa nuova variante, identica in tutto e per tutto alla vecchia ma con una piattaforma leggermente rinnovata. Inutile dirvi che le critiche stanno arrivando come una tempesta e anche noi ci sentiamo di non fare l’acquisto di questo Device.

Come detto, molto, molto meglio puntare alla versione con l’Apple Silicon di prima generazione che, tra l’altro, si trova a soli 1229,00€ su Amazon con spedizione gratuita. Un bel prezzo per un dispositivo che, tutto sommato, è ancora uno dei nostri preferiti per rapporto qualità-prezzo.

MacBook Pro del 2020: ecco perché acquistarlo

In questo articolo vogliamo scendere nel dettaglio della nostra esperienza, visto che questo laptop è stato il nostro dispositivo per molto tempo. Vi parleremo con il cuore in mano, come si fa con un amico quando ci chiede un consiglio. La versione del 2020 con M1 va ancora benissimo per tutti utilizzi. Pensate che noi utilizzavamo per montare video in 4K provenienti da fotocamere professionali. Nessun problema su Final Cut ma neanche sui software della concorrenza. Questo dovrebbe farvi capire la potenza del processore “vecchio“ e quanto non serva per l’utente medio, l’upgrade al nuovo modello. Se siete utenti che stanno acquistando il portatile di Apple per la prima volta invece, non possiamo consigliarvi il nuovo device, considerando che a poco più si trova lo Street Price della versione da 14“, molto più potente con funzionalità davvero esclusive.

Ci troviamo quindi di fronte ad un grande quesito, lo stesso che si sono posti molti altri recensori: “che senso ha la nuova variante del pro da 13 pollici?” Come vedete, non riusciamo a trovare una risposta e così anche gli altri. A 1229 € conviene prendere la versione del 2020 ad occhi chiusi, ma sbrigatevi perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sullo Store di Apple presente su Amazon. Potrebbero essere poche, se non limitate… quindi siete veloci. E state tranquilli anche sul versante della batteria. Il computer non consuma quasi nulla e ti può garantire una giornata di lavoro senza alcun problema.

