Macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Genio S in offerta a 59€ su ePRICE (Sconto alla Rovescia)

La macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Genio S è in offerta a 59 euro sul noto marketplace italiano ePRICE. L’ultima promozione consente di risparmiare 36 euro rispetto ai 95 euro richiesti per lo stesso modello sul sito ufficiale di De’Longhi. In più è possibile è beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

Genio S è la macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto di De’Longhi dalle dimensioni estremamente compatte e con una pressione a 15 bar che offre un caffè sempre eccellente. A questo prezzo, è una delle migliori macchine da caffè di dimensioni compatte attualmente disponibili sul mercato.

Macchina da caffè De’Longhi Genio S in offerta a 59 euro sul sito ePRICE

Lunga 12 cm, profonda 27 cm e alta 29 cm: queste le misure della macchina da caffè Genio S, che grazie alle sue dimensioni compatte può essere posizionata ovunque, sia in cucina che nel resto della casa. Un altro suo punto di forza è la pressione a 15 bar, che va a creare un espresso con un aroma molto ricco e una speciale crema color nocciola.

Tra le funzionalità più interessanti è presente l’autospegnimento, grazie al quale trascorrono cinque minuti per lo spegnimento della macchina in automatico dopo l’ultimo caffè erogato. E in più c’è un efficiente sistema a capsule, realizzato appositamente affinché quest’ultime conservino l’aroma del caffè macinato.

La macchina da caffè De’Longhi Genio S, compatibile con le capsule Nescafé Dolce Gusto, è in offerta a soli 59 euro su eprice.it, con tanto di spese di spedizione gratuite. L’offerta sarà valida fino al 15 marzo o esaurimento scorte.

