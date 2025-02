Macchina per Caffè Espresso e Cappuccino Electrolux a meno di metà prezzo (-57%)

Preparati a gustare un espresso come quello del bar da direttamente a casa tua con la Macchina per Caffè Espresso e Cappuccino Electrolux Explore 6! Oggi è disponibile su Amazon a soli 85 euro con un mega sconto del 57%.

In questo modo potrai risparmiare ben 114 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, non capita tutti i giorni!

Macchina per Caffè Espresso e Cappuccino Electrolux Explore 6: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina per Caffè Espresso e Cappuccino Electrolux Explore 6 è un elettrodomestico prezioso e super versatile che non può mancare nella tua cucina.

È dotato della tecnologia Thermo Block grazie alla quale puoi regolare al meglio la temperatura e preparare l’espresso velocemente: in questo modo potrai gustare un caffè perfetto e cremoso tutte le volte che vuoi. Inoltre comprende un set filtro 2-in-1 e un inserto compatibile con capsule E.S.E. che sono progettati per regolare facilmente l’intensità del caffè o adattare la macchina alla tua tazza preferita.

La modalità di utilizzo è davvero semplice e, con un semplice tocco, è possibile impostare anche la regolazione automatica del volume con cui personalizzare la quantità di ciascun espresso rispetto alla tazzina o al bicchiere a disposizione.

Il dispositivo vanta anche un montalatte in formato standard con il quale scaldare energicamente il latte per ottenere una schiuma vellutata e porosa, ideale per il cappuccino e non solo. Per finire, la manutenzione è più semplice e veloce che mai grazie ad una vaschetta estraibile che puoi svuotare e lavare in un attimo.

Oggi la Macchina per Caffè Espresso e Cappuccino Electrolux Explore 6 è disponibile su Amazon a soli 85 euro con un mega sconto del 57%. In questo modo potrai risparmiare ben 114 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.