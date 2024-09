macOS Sequoia 15.1: come funziona il "Drag e Drop" con iPhone Mirroring

Con le versioni beta di macOS 15.1 e iOS 18.1, Apple ha abilitato la funzione tanto attesa di trascinamento dei file con il Mirroring iPhone. Dopo aver aggiornato il software, è possibile trascinare file da un iPhone a un Mac e viceversa.

macOS Sequoia e iOS 18.1: iPhone Mirroring e non solo

La funzione Mirroring iPhone rende semplice lo spostamento di file da un dispositivo all’altro, poiché funziona anche quando l’iPhone è bloccato e in carica. Per utilizzare questa funzione, è necessario aggiornare alla quinta beta di macOS 15.1 e iOS 18.1 e poi attivare il Mirroring iPhone. Una volta attivata la funzione, è possibile trasferire un file, come una foto, dal Mac all’app Foto aperta su iPhone semplicemente trascinandolo. Se si desidera trasferire un PDF, basta aprire l’app File su iPhone e trascinare il PDF dal Mac al dispositivo. Il processo inverso, ossia il trascinamento di un file da iPhone a Mac, funziona nello stesso modo: basta trascinare il file nella posizione desiderata.

Questa nuova funzione di Mirroring iPhone è attualmente attiva nella beta per sviluppatori, e i beta tester pubblici dovrebbero poterla provare entro la fine della settimana. iOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 dovrebbero essere rilasciati al pubblico nel mese di ottobre.

Questa nuova opzione di trascinamento dei file semplifica notevolmente il trasferimento tra i dispositivi Apple, migliorando la continuità e l’integrazione tra iOS e macOS.

