macOS Sequoia: ecco le funzioni che i Mac con SoC Intel non supportano

Quando Apple ha rilasciato macOS Monterey nel 2021, alcune delle caratteristiche principali richiedevano un Mac con processore Apple Silicon. Lo stesso è successo con macOS Ventura nel 2022 e ancora l’anno successivo con il rilascio di macOS Sonoma. Con il rilascio di macOS Sequoia, ci sono nuovamente nuove funzionalità non disponibili per i possessori di computer con chipset Intel.

macOS Sequoia: le funzionalità in arrivo

Apple afferma che macOS Sequoia è compatibile con gli stessi Mac di macOS Sonoma, ad eccezione dei MacBook Air del 2018 e del 2019. Tuttavia, i dettagli più specifici rivelano che alcune nuove funzionalità non funzioneranno sui Mac Intel che sono altrimenti compatibili con macOS Sequoia. Se possiedi ancora su un Mac con processore Intel, ecco cosa non avrai a disposizione.

Apple Intelligence, una funzionalità AI personalizzata e profondamente integrata per i dispositivi Apple che utilizza l’intelligenza artificiale generativa all’avanguardia per migliorare l’esperienza utente, non sarà disponibile sui Mac Intel. L’OEM di Cupertino afferma che le funzionalità avanzate richiedono il chip M1 o successivi, quindi se il tuo Mac è stato rilasciato prima di novembre 2020, non potrai usufruirne. La società prevede di iniziare ad aggiungere le funzionalità di Apple Intelligence a macOS Sequoia in un aggiornamento macOS 15.1 che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre.

Trascrizione audio in tempo reale ti consente di registrare sessioni audio all’interno delle note in Apple Notes e di generare trascrizioni audio in tempo reale che possono essere cercate o combinate con altri documenti, checklist o documenti. Secondo Apple, il supporto per la trascrizione audio in tempo reale nell’app Note è limitato ai Mac dotati di Apple silicon.

Cos’altro? Sorprendentemente, nient’altro! Apple non sta trattenendo altre nuove funzionalità in macOS Sequoia, il che significa che gli utenti con Mac Intel supportati potranno godere di cose come la possibilità di pianificare l’invio dei messaggi, l’integrazione dei promemoria con i calendari, una nuova app Passwords autonoma, la disposizione delle finestre e altro ancora. Anche la più recente funzionalità di continuità di Apple, iPhone Mirroring, funziona sui Mac basati su Intel che hanno un T2 Security Chip.