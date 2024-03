Mai vista a questo prezzo: la Logitech K380 costa solo 28€!

La tastiera Logitech K380 è senza dubbio il prodotto più longevo dell’azienda. Esiste da moltissimi anni e, nel tempo, oltre ad essere migliorata, è arrivata in molte colorazioni differenti. Oggi è in sconto la variante Sabbia che, grazie al ribasso del 23%, costa solo 28,55€ su Amazon! Il prezzo più basso al quale è stata mai venduta questa fantastica tastiera per tutti i device.

Tanta qualità a prezzo ridottissimo: ecco la Logitech K380!

La tastiera Logitech K380 ha una storia che viene da lontano e che, grazie alle caratteristiche che hanno da sempre apprezzato gli utenti, ha davvero raccolto migliaia e migliaia di apprezzamenti sul web.

Per chi non la conoscesse, la K380 è una tastiera molto funzionale, con tasti tondi e una buona corsa per la digitazione, in grado di adattarsi sia su Windows che su MacOS. Ovviamente non escludiamo iPad OS, iOS e Android: grazie ai tasti funzione, la tastiera non solo si collega via Bluetooth a tutti i vostri device, ma vi permette di cambiare velocemente dispositivo con la pressione di un semplice tasto.

Con un peso di soli 550 grammi e dimensioni di 27,9 x 12,4 x 1,6 cm, la K380 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla scrivania ad una postazione di fortuna. Il layout del modello in sconto è italiano.

La Logitech K380 è apprezzata per la sua affidabilità. La connessione Bluetooth assicura una connessione senza interferenze fino a 10 metri di distanza. Viene alimentata da due batterie AAA preinstallate e la tecnologia di risparmio energetico di Logitech garantisce una lunga durata che, ovviamente, dipenderà molto da quanto la userete durante la giornata.

Approfitta dello sconto del 23% su Amazon e porta a casa la tastiera bluetooth Logitech K380 in colorazione Sabbia a soli 28,55€. La K380 è il prodotto giusto per chi cerca una tastiera compatta, facile da trasportare e adattabile a qualsiasi sistema operativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.