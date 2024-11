Mail pericolosa, panico tra gli utenti: se l'hai ricevuta, devi cancellarla ora

Quando si naviga in rete, è sempre bene avere un occhio di riguardo per ciò che si va a cliccare o a scaricare. Ogni singola pagina web, applicazione o social network nasconde infatti possibili insidie che potrebbero causare conseguenze molto pesanti. Hacker e cybercriminali lavorano quotidianamente per mettere a punto sistemi nascosti e ancor più avanzati, col fine ultimo di far cadere nel tranello utenti ignari.

L’ultimo avviso riguarda una presunta mail pericolosa che sta girando in queste ore nelle caselle di posta elettronica di migliaia di persone. Anche in Italia! E pare che siano diverse le vittime che hanno erroneamente aperto il contenuto e si sono fidate. Stai molto attento perché, se è finita anche nella tua cartella di mail in entrata, devi cancellarla quanto prima per evitare conseguenze molto gravi.

Mail pericolosa: come riconoscerla e perché devi cancellarla

Una mail apparentemente innocua, ma che in realtà nasconde un pericolo enorme. Il mittente clonato è l’ACI, ossia l’Automobile Club d’Italia. Già dall’oggetto, si parla di un kit di emergenza gratis messo a disposizione di alcuni fortunati cittadini. Come fare per ottenerlo? Basta rispondere ad alcune domande, fornire i propri dati personali e in qualche giorno il pacco verrà inviato al costo di 2 euro per la spedizione.

La truffa vera e propria prende il via con un bottone “Richiedi il Tuo Premio Ora” all’interno della mail. Se cliccato, questo rimanda ad una pagina dove il phishing inizia ad agire. Qui ci sono tutte le domande a cui bisogna rispondere per ottenere il premio. E sono tutte molto semplici: si va dal “Quante volte utilizzi l’auto al giorno?” a “Hai fatto incidenti di recente?”.

Una volta aver completato il questionario, ecco che bisogna inserire i dati personali, quelli di spedizione e le informazioni di pagamento per la spesa di consegna. Come puoi immaginare, in realtà finisce tutto nelle mani di malintenzionati. Questo è il motivo per cui, se anche tu hai ricevuto una mail di questo tipo, non ti devi fidare ma anzi è bene eliminare subito tutto.