Martello di Thor apribottiglie, il gadget perfetto per l'Estate dei fan dell'eroe

Quando hai sete, dopo una lunga giornata trascorsa a urlare al microfono contro la tua squadra di Call of Duty in una sessione online, o magari dopo una maratona de Il Trono di Spade o una partita in spiaggia al pallone con i tuoi amici, niente di meglio che dissetarsi con una bella birra ghiacciata o con una bibita fresca.

Ma perché non stappare la bottiglia con stile usando addirittura il mitico martello di Thor? Proprio così: per i fan degli Avengers e del mitico eroe Thor, questo gadget utile e carino lo puoi comprare a soli 13€ (spedizioni gratis) su Amazon.

Martello di Thor, apribottiglie con stile

L’apribottiglie per birra/bevande Kyowoll rende facile iniziare feste grandi e piccole con uno stile sofisticato. È un grande regalo per i fan dell’eroe Marvel e poi è progettato per adattarsi a tutte le bottiglie di birra, coca-cola e bevande in vetro. Col suo design dal manico allungato, ti permette di aprire senza sforzo una bottiglia in pochi secondi. Puoi usarlo anche per schiacciare le noci. Un must.

Questo martello portachiavi apribottiglie Thor è piccolo ma potente e ben realizzato per permetterti di recitare la parte del tuo supereroe preferito, il martello sembra il potente martello di Thor che lo rende particolarmente adatto per i fan della Marvel e la forma di il martello lo rende facile da usare.

Forgiato nel cuore di una stella morente, il suo potere non ha eguali come arma per distruggere o come strumento per costruire, è un compagno adatto per un re ma sono solo abituato ad aprire la birra. Ora questo gadget utile e carino lo puoi comprare a soli 13€ (spedizioni gratis) su Amazon.