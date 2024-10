Massima carica per il tuo iPhone con il Power Bank Magnetico a meno di 30€

Se sei spesso fuori casa e non vuoi rischiare di rimanere con lo smartphone senza energia, sfrutta subito la super offerta sul Power Bank Magnetico Yiisonger! Oggi è disponibile su Amazon a soli 29 euro con un mega sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Power Bank Magnetico Yiisonger: massima energia ad un minimo prezzo

Il Power Bank Magnetico Yiisonger rappresenta un fonte di energia unica per il tuo smartphone, così da non avere mai problemi di carica soprattutto se sei fuori casa.

Nello specifico il dispositivo è in grado di offrire una ricarica wireless a tutta la serie di iPhone 16/15/14/13/12 con l’esclusiva tecnologia di nano assorbimento magnetico. Questo vuol dire che non sono necessari cavi e potrai caricare rapidamente il telefono posizionandolo su esso in un attimo.

Inoltre questo modello dispone di un versatile cavalletto pieghevole integrato che mantiene il tuo iPhone anche in posizione verticale per un comodo angolo di visione. Per di più il caricatore è leggerissimo in quanto ha un peso di soli 0,45 libbre e uno spessore di 0,85 pollici. In questo modo potrai metterlo facilmente in tasca o nello zaino, portarlo con te ovunque in ogni luogo.

Questo dispositivo ha 8 nuclei di ghiaccio a bassa temperatura integrati con un sistema di sicurezza multi-protezione completo, quindi protegge il cellulare da sovraccarico, sovracorrente, sovrascarico, surriscaldamento e cortocircuito.

Oggi il Power Bank Magnetico Yiisonger è disponibile su Amazon a soli 29 euro con un mega sconto del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.